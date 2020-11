Vinicius Jr. põe Benzema entre ‘melhores amigos’ no Real e conta como ‘ganha moral’ de Sergio Ramos no vestiário

A repercussão do suposto pedido de Karim Benzema a Ferland Mendy durante uma partida para não tocar para Vinicius Jr. não parece ter mexido em nada na relação entre os atacantes. Depois de o brasileiro ter postado uma foto abraçado com o francês, ele citou o camisa 9 como um dos melhores amigos entre os estrangeiros do Real Madrid.

“Tenho uma boa relação com o Karim e o (Lucas) Vázquez que são jogadores que converso mais fora de campo. E com o Luka Modric, que senta do meu lado na hora da refeição”, respondeu ao ser questionado durante entrevista ao canal do YouTube Desimpedidos.

Vinicius Jr. ainda comentou sobre o prestígio que ele e outros jovens recebem dos principais nomes do elenco quando conseguem uma atuação destacada – que foi o que aconteceu na última terça-feira, quando ele deu a assistência para Rodrygo fazer o gol da vitória sobre a Inter de Milão por 3 a 2 pela Champions League.

“Sempre dão parabéns, parabenizam a gente diante de todo grupo para dar moral, para a gente ficar mais confiante. O Sergio Ramos, todo gol que qualquer jogador faz, ele é o primeiro a chegar na comemoração, e isso é importante para a gente”, afirmou.

Outro assunto que o atleta de 20 anos falou foi sobre como é a ‘resenha’ com Rodrygo quando ambos estão no banco de reservas durante algum jogo. Eles analisam a partida ou ficam brincando?

“É um pouco de cada”, respondeu Vinicius Jr. com um sorriso no rosto. “Mas a gente presta muita atenção no jogo para poder fazer aquilo que vai nos ajudar, que sempre que a gente entra em campo é para tentar melhorar o time, e o Zidane conversa ali muito rápido. A gente fica ali conversando: ‘Tal pessoa está fazendo isso, o outro está fazendo menos isso, vamos fazer mais isso’. É porque é muito rápido, entramos com 60, 70 minutos, não tem muito tempo com margem de erro, temos que entrar e acertar para mudar o jogo”.

O Real Madrid voltará a campo no domingo, quando visitará o Valencia no Mestalla às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.