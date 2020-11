Virgin Galactic anuncia seu terceiro voo de testes suborbital

A empresa de voos turísticos espaciais Virgin Galactic anunciou na quinta-feira (5) que irá lançar seu terceiro voo de teste soborbital entre os dias 19 e 23 de novembro. Será a primeira decolagem realizada a partir do centro comercial da empresa, o Spaceport America, no Novo México (EUA).

O próximo voo irá transportar algumas cargas para a NASA, através do Programa de Oportunidades de Voo, e é a primeira missão da companhia desde fevereiro de 2019, quando a nave levou a bordo a diretora de instrução dos astronautas, Beth Moses, que se tornou a primeira passageira a viajar oficialmente pela Virgin Galactic.

Caso essa terceira missão de testes seja bem-sucedida, a empresa irá realizar sua primeira viagem de turismo espacial suborbital com a nave SpaceShip Two no início de 2021, tendo a bordo o britânico Richard Branson, fundador da Virgin.

No voo de turismo, será utilizado o avião espacial VSS Unity, uma aeronave com capacidade para dois pilotos, seis pessoas, além de cargas úteis em viagens curtas ao espaço suborbital, ou seja, acima dos cem quilômetros de altitude, porém sem efetuar uma revolução orbital completa.

Como funciona um voo suborbital?

Espaçoporto da Virgin Galactic no Novo México (Fonte: Albuquerque Journal/Reprodução)Fonte: Albuquerque Journal

A SpaceShip Two decola de uma pista acoplada às asas de um gigantesco avião chamado WhiteKnightTwo. Quando o conjunto atinge uma altitude de cerca de 15 mil metros, a nave se desloca em direção ao espaço suborbital.

Os passageiros a bordo irão experimentar por alguns minutos a sensação de falta de peso e, se têm alguma dúvida, poderão testemunhar ao vivo a curvatura da Terra contra a escuridão do espaço, para depois retornarem para um pouso tranquilo na pista.

Quem estiver interessado em voar ao espaço suborbital deve se apressar, pois cerca de 600 pessoas já compraram seus ingressos para a experiência, a um custo unitário de US$ 250 mil, o equivalente a quase R$ 1,4 milhão.