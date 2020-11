VIVO abre 1.000 vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Grande oportunidade! A Vivo anuncia a abertura de nada menos que 1.000 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas a área de relacionamento com cliente.

Os candidatos precisam cumprir alguns requisitos, como ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote Office. Também é necessário obter um perfil consultivo, analítico, ter experiência, além de outros atributos.

Ainda, a empresa informa que os interessados precisam ter habilidade para trabalhar em home office, visto que, após o período de adaptação e treinamentos presenciais, os novos funcionários poderão trabalhar remotamente.

De acordo com a Vivo, o salário é compatível com o mercado e os funcionários terão direito aos benefícios de vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, folga de aniversário e desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e aplicativos.

O novo grupo de funcionários passará por um programa de desenvolvimento. A Vivo também irá promover uma capacitação técnica através de conteúdos comportamentais para aprimorar ainda mais as competências do selecionado, garantindo a melhor experiência aos clientes em cada relacionamento.

“Valorizamos muito a autonomia e a individualidade e procuramos candidatos que queiram se juntar a nós na missão de transformar a experiência dos quase 100 milhões de clientes que temos hoje. A Vivo tem como objetivo ser uma referência na experiência do cliente e, para isso, temos um programa de treinamento bem robusto, que contempla uma trilha de aprendizagem focada em produtos, serviços e ferramentas, habilitando o Analista de Relacionamento a realizar um atendimento de qualidade.”, disse Ricardo Miras, diretor de Atendimento Próprio da Vivo.

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar pelo site de recrutamento da Vivo. A empresa informa que todas as etapas do processo seletivo serão virtuais. As vagas estão localizadas em Curitiba (PR) e Fortaleza (CE).