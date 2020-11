Você poderá limpar seu nome por apenas R$ 50 em feirão do Serasa

Uma nova ação especial realizada pela Serasa a partir desta segunda-feira (9), dentro do Feirão Limpa Nome, dará aos consumidores com dívidas em aberto a possibilidade de quitá-las por R$ 50. A iniciativa faz parte da 26ª edição da campanha, que termina no dia 30 de novembro, prometendo descontos de até 99%.

De acordo com o diretor de Marketing e Canais Digitais da Serasa Giresse Contini, o objetivo da ação é permitir que um maior número de endividados regularizem a sua situação junto aos credores, voltando a ter acesso a crédito após limpar o nome.

A expectativa da instituição é de que 10 milhões de dívidas sejam quitadas por R$ 50 até o final do mês, aproveitando as condições especiais de pagamento em relação aos valores originais dos débitos. O desconto é oferecido por mais de 50 empresas que aderiram à campanha.

Mais de 50 empresas estão participando da ação especial, oferecendo até 99% de desconto nas dívidas.Fonte: Serasa/Reprodução

Bancos, financeiras, operadoras de telecomunicações, instituições de ensino, varejistas e distribuidoras de energia elétrica são alguns dos segmentos incluídos. Entre as participantes, estão empresas como Vivo, Claro, Oi, Sky, Banco do Brasil, Santander, Casas Bahia, Havan, Recovery, Pitágoras, Conect Car, Cemig, CPFL, Light, Unopar, Hipercard, Anhanguera e Itaú.

Formas de renegociar dívidas pelo Feirão

Os consumidores interessados em aproveitar as condições especiais de pagamento podem fazer a renegociação por meio do site do Feirão Limpa Nome Serasa, no app Serasa, via WhatsApp (11-99575-2096) ou ligando para o telefone 0800-591-1222. É necessário informar o CPF e outros dados pessoais para verificar se tem direito ao benefício de pagar dívidas por apenas R$ 50.

Também é possível renegociar os débitos com desconto em mais de 7 mil agências dos Correios de todo o Brasil, para quem prefere o atendimento presencial. Basta comparecer à unidade mais próxima e apresentar os documentos, ressaltando que, neste caso, é cobrada uma taxa para a confirmação do acordo.