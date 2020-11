Volpi ‘livra’ São Paulo de liderar ranking de times mais vazados em pênaltis no Brasileiro

O nome do São Paulo na goleada contra o Flamengo foi Tiago Volpi. Não é exagero. O goleiro defendeu dois pênaltis e ainda deu uma assistência para Luciano fechar o placar em 4 a 1, no Maracanã. Nunca aconteceu antes com um arqueiro tricolor. E o ótimo desempenho do camisa 1 não foi obra do acaso. Ele já vem se destacando, especialmente em penalidades.

“Primeiro quero agradecer a Deus por esse jogo mágico. Não é todo dia que defendemos dois pênaltis e damos uma assistência. Foi a primeira vez que, durante os 90 minutos, fiz duas defesas de pênalti, não é muito normal, completar com uma assistência ainda. Tarde perfeita, mágica, para qualquer goleiro”, disse Tiago Volpi à TV Globo, após o duelo.

O São Paulo é um dos clubes que mais comete pênaltis no Nacional, com cinco, atrás de Coritiba e Vasco, cada um com seis penais contra. Mas o time tricolor tem Volpi e não sofreu nenhum gol de pênalti no Campeonato Brasileiro (fez 16 jogos).

Antes do Flamengo, Volpi pegouum pênalti de Gilberto, do Bahia, no empate por 1 a 1, no Morumbi, pela quarta rodada. Depois, viu Claudinho e Arthur perderem um penal cada, no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, também no Morumbi, pela nona rodada.

Volpi ainda teve atuação destacada no último dia 25, quando São Paulo e Fortaleza jogaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Foram dez cobranças para cada lado na decisão por pênaltis, sendo que Volpi converteu uma (o sexto tiro) e defendeu a última tentativa do rival, parando a bola chutada por Gabriel Dias, em um incrível placar final de 10 a 9.

Pegar pênaltis é uma marca na carreira de Volpi.

Antes de chegar ao São Paulo, ele teve boa passagem pelo Querétaro, do México, onde defendeu 11 penalidades durante as quatro temporadas que jogou lá. Quatro delas foram em disputas de pênalti, quando também converteu duas cobranças.

Até defender as cores do São Paulo, o camisa 1 contabilizava 26 defesas de pênaltis no total, somando também os números por São José (seu primeiro clube profissional) e Figueirense.

No São Paulo, ele já carregava no currículo duas defesas contra o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, na disputa por pênaltis. E vai cada vez mais fazendo por merecer o título de ‘muralha tricolor’.