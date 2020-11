Volta de Felipão ao Cruzeiro teve conversa ‘olho no olho’, brincadeira com esposa e uísque para celebrar

Felipão foi contratado no meio do mês passado para ajudar a tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento da Série B e tentar um difícil acesso para a elite do Brasileirão.

Deivid, diretor de futebol do time celeste, contou ao ESPN.com.br os bastidores na negociação com o treinador que teve uma passagem pela Toca da Raposa em 2000 e que estava sem clube desde 2019, quando saiu do Palmeiras.

Após a demissão de Ney Franco, vários nomes foram especulados na mídia, mas o dirigente garante que só fez ofertas para dois técnicos.

“A gente não tentou vários treinadores. Nós fizemos consultas a outros treinadores, mas só fizemos proposta ao Umberto Louzer [da Chapecoense, que chegou a aceitar, mas recusou no dia seguinte]. O Cruzeiro é gigante, e a gente queria um treinador do tamanho do clube. Por isso, o nome do Felipão foi unanimidade”, disse Deivid.

“Foi numa quarta-feira que eu entrei em contato com o [Jorge] Machado, que é empresário do Felipe e perguntei se ele poderia receber a gente. Ele disse que sim porque a negociação tinha que ser olho no olho. A conversa foi muito rápida. Colocamos o projeto em cima da mesa que o clube tinha para ele, que aceitou. Ele brincou: ‘Comigo é aperto de mão, olho no olho’. Foi coisa de 15 minutos e estava tudo acertado”.

Uma foto da reunião com uma garrafa de uísque em cima da mesa viralizou na internet. Deivid explicou que a bebida foi utilizada pra celebrar o acordo.

“Depois, todo mundo comemorou a aceitação dele. Até porque a Dona Olga não queria que ele assinasse. Ele brincou: ‘A Dona Olga vai ficar louca comigo porque eu disse que ia ficar até o final do ano sem trabalhar’. O poder de convencimento do presidente, Brunoro e meu foi muito bom (risos)”, explicou.

Scolari assinou dois anos de contrato como treinador e terá opção de virar um manager – se quiser – do clube ao final do vínculo.

“O poder de convencimento para trazer o Felipão foi fazer um projeto a longo prazo. Ele é um cara muito bem sucedido. O que iria cativar o Felipão? Um projeto vencedor. Ele é um cara que gosta de desafios e brigar por títulos. Isso nos obriga a montar uma equipe forte para ele. Isso que o Felipão gostou. Isso foi muito bacana”, afirmou.

O primeiro reforço que chegou a pedido do treinador foi o atacante William Pottker, que estava Internacional e foi trocado pelo jovem Maurício.

Por saber que o momento financeiro do clube não é bom, o dirigente acredita que precisará de criatividade para reforçar o elenco.

“Agora é olhar para frente e pagar as dívidas que herdamos. Queremos subir e pagar as contas. Temos feito isso muito bem. Nossa gestão é de credibilidade e transparência”.

O Cruzeiro está na 16ª posição da Série B com 20 pontos, 11 a menos do que o Juventude (quarto colocado).