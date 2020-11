Whatsapp entrará em pagamentos no Brasil ’em breve’

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou nesta segunda-feira (17) que o WhatsApp entrará em pagamentos em território nacional “em breve”. Ele afirmou também que mantém conversas com o Google sobre o tema, além de outras gigantes da tecnologia.

Ao ser perguntado se o WhatsApp entraria em pagamentos no sistema Pix ou fora dele, o diretor do banco afirmou que a empresa irá começar com transferências de dinheiro entre pessoas, no P2P (“peer to peer”).

“Whatsapp vai entrar, vai começar fazendo P2P em breve. Eu tenho conversado bastante com o CEO do Whatsapp, inclusive ele tem me dito que o processo no Banco Central foi mais rápido do que em outros países”, explicou. “Então a gente está avançando bastante com o processo, vai começar com P2P e depois vai fazer P2M (transferência entre pessoas e estabelecimentos). Nossa única preocupação é passar por todos os critérios de aprovação e que a gente tenha sistema que fomente competição, do mesmo jeito que estamos conversando com Google e com outros”.

O serviço anunciado pelo WhatsApp, o Facebook Pay, foi suspenso pelo Banco Central no dia 23 de junho. O banco afirmou que havia necessidade de passar por processo de autorização. O serviço lançado dia 15 de junho no Brasil previa transferência de dinheiro pelo aplicativo por meio de cartões, com utilização de pagamentos da Visa e da Mastercard. Nesta época, foi apontado por fontes que o lançamento de pagamentos pelo WhatsApp antes do início do Pix poderia afetar negativamente a ferramenta do banco.