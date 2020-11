WhatsApp: mensagens que somem após 7 dias chegam ao iOS beta

O WhatsApp para iOS também recebeu por meio de uma atualização um recurso que chegou recentemente ao Android: mensagens que se “autodestroem” depois de um tempo, trazendo uma carga adicional de privacidade a uma conversa em grupo ou entre dois contatos.

A novidade chegou apenas à versão beta do iOS a partir da atualização 2.20.130.14 e deve levar algum tempo para ser disponibilizada a todos os usuários de iPhone. A descoberta foi feita pelo site WABetaInfo.

O funcionamento é o mesmo: todas as mensagens enviadas em uma conversa somem após 7 dias, caso você ative o recurso. As mesmas limitações do Android se repetem aqui: encaminhamentos e respostas ao recado original não somem, a pré-visualização em forma de notificações pode ser vista e as mídias baixadas no armazenamento interno do dispositivo não são deletadas.

Para ativar a função, basta acessar as configurações de uma conversa para verificar se a opção de mensagens que desaparecem está habilitada — ela fica posicionada junto aos itens de criptografia e download de mídias.