WhatsApp Pay é aprovado e começa a funcionar na Índia

O serviço de pagamentos e transferência de dinheiro via WhatsApp está oficialmente aprovado pela primeira vez em um país. A Índia é o primeiro local em que a plataforma foi autorizada a operar, com as novidades já entrando no ar a partir desta sexta-feira (6).

Isso significa que a população da Índia já pode usar o WhatsApp para enviar dinheiro aos contatos ou fazer pagamentos a serviços e produtos oferecidos por contas comerciais. Dono do mensageiro, o Facebook confirmou a chegada do recurso por meio de uma postagem no blog oficial da rede social e até Mark Zuckerberg gravou um vídeo explicando algumas das utilidades da nova função.

Inicialmente, os testes do sistema de pagamentos via WhatsApp começaram em 2018 na Índia, um dos países com o maior mercado da plataforma de chat e local que costuma ser o primeiro a testar novidades — incluindo filtros de combate à desinformação. Porém, levou tempo até a companhia ajustar o funcionamento da função e obter a aprovação do National Payments Corporation of India (NPCI), a entidade governamental responsável pela regulamentação de novos meios de pagamento.

No lançamento, cinco bancos indianos de grande porte já estão confirmados e é necessário cadastrar um novo PIN que será solicitado para confirmar cada transferência. Agora, a empresa planeja expandir a novidade para ser usada em regiões rurais do país.

E por aqui?

O Brasil segue na etapa de regulamentação do sistema de pagamentos. O serviço foi anunciado em junho de 2020 e, poucos dias depois, suspenso pelo Banco Central até que todas as avaliações de risco fossem concluídas. Segundo a Cielo, parceira do WhatsApp na empreitada, o funcionamento deve ser liberado ainda em novembro de 2020.