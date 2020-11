WhatsFake: aprenda a criar mensagens e conversas falsas

O Whatsapp é um dos grandes meios de comunicação entre pessoas da atualidade. Com o surgimento da pandemia de covid-19 e quarentena, seu uso foi intensificado, principalmente entre pessoas que se encontram no grupo de risco. O software facilitou a conversa entre amigos e colegas, que também podem utilizar a tecnologia para realizar reuniões.

Seu sucesso foi tão grande que Mark Zuckerberg desembolsou uma pequena fortuna para adquiri-lo, US$ 16 bilhões, algo em torno de R$ 90 bilhões. Em fevereiro deste ano, o app de mensagens instantâneas chegou a 2 bilhões de usuários, segundo informação disponibilizada no blog do Facebook.

Sabemos que o aplicativo também é utilizado para compartilhar memes, piadas e realizar brincadeiras entre os usuários. Foi pensando nisso que diversos desenvolvedores lançaram tecnologias que simulam uma conversa no Whatsapp.

Como baixar

Um dos softwares existentes para IOS é o ChatsFake. Para Android, encontramos diversos, sendo o WhatsFake o melhor avaliado. Ambos permitem que os usuários criem perfis de pessoas e, até mesmo, inventem novos contatos para iniciar um bate-papo falso.

Como utilizar

Para este tutorial, usamos o WhatsFake para Android. O aplicativo é bem intuitivo e muito simples de ser utilizado.

1. Abra o WhatsFake no seu celular e clique no ícone verde que aparece no canto inferior direito da tela. Será por meio dele que criaremos os perfis falsos.

Fonte: Whatsfake

2. É hora de configurarmos o perfil criado. Preencha os campos com o nome e a foto que desejar. O aplicativo também permite que seja modificado diversos status da conta, entre eles a informação descrita nos perfis.

Fonte: Whatsfake

3. Clique para salvar o perfil. Agora, basta entrar na conta criada e começar a digitar. Repare que na parte inferior da tela existe um pequeno ícone verde. Será por meio dele que você determinará de quem é a escrita. Assim você poderá montar a conversa da forma que quiser.

Fonte: Whatsfake

4. Assim que terminar a criação da conversa, basta dar um printscreen para salvar a tela e compartilhar com quem quiser. Tudo estará pronto para você trollar seu amigo.

Tome cuidado

Recomendamos que o leitor utilize os links postados neste texto para baixar o aplicativo no celular. Existem dezenas de softwares similares, e muitos deles podem contem malwares.

A maioria dos aplicativos disponíveis contam com uma versão gratuita e uma paga. A gratuita permite a criação das conversas fakes, mas geralmente apresenta propagandas visíveis. Já os pagos impedem que terceiros atrapalhem a sua diversão.

Vale ressaltar que somos contra qualquer forma de discriminação que possa ser criada por meio de conversas falsas. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 afirma que todos os residentes no território nacional têm direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada e imagem. Ainda é garantida por lei a preservação da dignidade da pessoa humana.