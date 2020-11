Willian entra no top 10 de jogadores que mais jogaram pelo Palmeiras no século

O Palmeiras venceu, nesta segunda-feira (02), o Atlético Mineiro por 3 a 0 e chegou aos 28 pontos no Brasileirão. Após a partida, o Verdão divulgou uma lista de feitos decorrentes da vitória sobre a equipe mineira, destacando o atacante Willian, que entrou no top 10 de jogadores que mais vestiram o manto alviverde.

Ao entrar aos 35′ da partida contra o Galo, Willian chegou aos 43 jogos no ano, sendo o único a atuar em todos os confrontos do Verdão na temporada. Além disso, este foi o 192º jogo do camisa 29 pelo Palmeiras, empatando com o meia Magrão no top 10 de atletas que mais jogaram pelo maior campeão nacional no século.

O atacante, também, conquistou outras importantes marcas com a camisa do Alviverde desde a sua chegada, em 2017. Em três anos, o jogador se tornou o principal artilheiro e assistente do elenco, com 52 tentos e 20 assistências, e é o 8º atleta mais vitorioso no século, com 103 vitórias.

O Palmeiras de Willian entrará em campo novamente na próxima quinta-feira (05), às 19h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será a primeira de Abel Ferreira, novo treinador do Alviverde, no comando técnico da equipe.