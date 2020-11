Windows 10 deve rodar aplicativos Android em 2021

A Microsoft deve fazer de 2021 o ano do seu Windows 10: segundo o jornalista especializado Zac Bowden, a empresa está trabalhando para melhorar o ecossistema de sistema operacional, principalmente quando se fala em aplicativos – e a solução encontrada para resolver isso é permitir que apps Android rodem no PC.

As mentioned in the article, I’ve also heard whispers that MS is once again looking into bringing Android apps to Windows next year. I’ll share more when I can, but I find it interesting that this is still something they want to do.

— Zac Bowden (@zacbowden) November 24, 2020