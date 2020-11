Windows 10 e iOS 14 são hackeados em 5 minutos no TiancuCup

Quase R$ 750 mil (cerca de R$ 4 milhões) foi o quanto embolsou a equipe de hackers que conseguiu invadir alguns dos mais seguros software do mundo, como o Windows 10, iOS 14 (rodando em um iPhone 11 Pro), Chrome e outros, na principal competição de hacking da China, a TianfuCup.

A equipe vencedora levou quase US$ 750 mil para casa.Fonte: TianfuCup/Divulgação

Esta é a terceira edição da copa; segundo os organizadores, “muitos alvos difíceis foram atingidos e novas estratégias nunca vistas, mostradas este ano”. Estes foram os programas que sofreram invasões:

Quinze equipes de hackers chineses tiveram, cada uma, três chances para acessar um alvo específico – a cada tentativa, um relógio contava os cinco minutos concedidos. Para cada alvo derrubado, a equipe recebia recompensas em dólares, cujo montante variava de acordo com o software escolhido e o tipo de vulnerabilidade explorada.

