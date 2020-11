Windows 10 terá novas personalizações após atualização

Uma próxima atualização do Windows 10 já está definida para apresentar uma variedade de novos recursos de gerenciamento de fontes que podem vir por meio do aplicativo de código aberto PowerToys

Atualmente, os usuários do Windows 10 já podem selecionar facilmente uma fonte padrão da longa lista disponível no aplicativo “Configurações” e depois arrastar e soltar. A nova atualização pretende acrescentar melhorias ao sistema, e ainda introduzir mais granularidade.

As melhorias incluem a capacidade de alterar a forma como as fontes são renderizadas na tela. O novo gerenciador de fontes está sendo construído através do PowerToys, um conjunto de utilitários de sistema freeware para o Windows 10 disponíveis no GitHub que qualquer pessoa pode baixar, e eventualmente melhorar.

Nova personalização do Windows 10

Novo Color Picker (Fonte: PowerToys/Reprodução)Fonte: PowerToys

Essas interações de usuários permitem que vários ajustes sejam personalizados no Windows 10, com construção de importantes melhorias como layouts para plataformas com monitores múltiplos, novos atalhos de teclado e remapeamento de teclas.

Agora, os designers da ferramenta estão focados na renderização de texto instável, um problema que é gerado pela forma com a qual o sistema operacional traduz o design da fonte em pixels. O objetivo das futuras mudanças é dar ao texto uma aparência uniforme em todos os tamanhos e em diferentes resoluções de monitores.

Outra novidade prometida pelo PowerToys é uma nova geração da ferramenta Color Picker, um recurso que permite aos usuários identificar o valor hexadecimal de qualquer cor que apareça na tela. A atualização permitirá que os usuários consigam escolher um tom diferente de cor através de um único toque no seletor.

Ainda sem data de lançamento definitiva, tanto a renderização de fontes como o Color Picker v2 chegarão em uma grande atualização do PowerToys no ano que vem, que ainda promete um novo visualizador de cursor ativado pelo “balanço do mouse” semelhante ao MacOS.