World of Warcraft Shadowlands chega hoje aos computadores!

Foi uma longa espera mas hoje, finalmente, World of Warcraft Shadowlands será lançado oficialmente! O épico MMORPG da Blizzard chega à sua oitava grande expansão cercado de hype e, pelo que vimos desde nossos primeiros testes do beta, ela tem tudo para agradar a novos jogadores e veteranos igualmente!

Um novo mundo de aventuras

Ao longo dos últimos meses, a convite da produtora, tivemos diversas oportunidades de entrevistas, o que nos permitiu mergulhar a fundo no lore e mecânicas do jogo. Conversamos com Steve Danuser, o lead designer de narrativas, sobre todos os segredos da nova área Maldraxxus, e também sobre a inédita região de Revendreth.

Por sua vez, ely Cannon, o diretor de arte de Shadowlands, também nos revelou todos os detalhes e bastidores de produção de Ardena, o lar dos guardiões da natureza, o pacto dos Feérios Noturnos. Por fim, no último dia 19 de novembro participamos de uma entrevista coletiva com o diretor Ion Hazzikostas, em uma grande celebração da jornada até agora.

Ion nos relembrou que, na nova aventura, todos poderemos integrar um dos quatro Pactos das Terras Sombrias, cada um deles dono de seus próprios poderes e motivações. Isso vai garantir muitas horas de conteúdo para desbravar sozinho ou com seus amigos online, com o endgame mais rico e complexo já visto na franquia!

Para ajudar na acessibilidade aos novatos, Shadowlands apresenta uma nova área tutorial totalmente retrabalhada, que ajuda a aprender as mecânicas de jogo e subir de nível mais rápido do que em qualquer outro momento da história. Apesar de ter sido lançado originalmente em 2004, a nova expansão faz o jogo parecer tão recente e moderno quanto os outros MMORPG da atual geração.

Sonzeira para entrar no hype!

Celebrando a chegada do dia de lançamento, também já foi disponibilizado no Spotify uma playlist completona e caprichada com a trilha sonora do novo conteúdo, incluindo faixas de grandes compositores como Glenn Stafford, Grant Kirkhope, David Arkenstone e Neal Acree. Confira:

A expansão será disponibilizada por aqui às 19h no horário de Brasília, então já vá se preparando para uma longa e divertida aventura diferente de tudo que World of Warcraft já viu até agora! Você está ansioso por Shadowlands? Comente a seguir!