Depois de uma longa espera, finalmente os fãs do MMORPG World of Warcraft vão poder mergulhar no hype, já que na próxima semana a Blizzard lançará a expansão Shadowlands! E ontem (16), a empresa divulgou um trailer cinemático da expansão de cair o queixo, confira a seguir:

World of Warcraft: Shadowlands será lançado em 23 de novembro para PC.

E aí, o que vocês acharam do trailer? Curtiram? Contem para nós na seção de comentários!