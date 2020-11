Xbox Game Pass: veja os novos jogos chegando em breve ao serviço

Novembro tem tudo para ser um dos melhores meses da história do Xbox Game Pass, o serviço de assinatura da Microsoft que traz centenas de games para os seus membros. Em constante atualização, o catálogo vai ficar ainda maior com os jogos confirmados para muito em breve:

Coming soon to Xbox Game Pass https://t.co/M5GyLIGwjO EA Play

Gears Tactics

Planet Coaster Console Edition

Tetris Effect Connected

FF8 Remastered

River City Girls

Star Renegades

& more pic.twitter.com/TBAYuKkjX4 — Wario64 (@Wario64) November 9, 2020

Já no dia 10 de novembro teremos a principal atração, quando o EA Play chega aos consoles sem custo adicional para quem assina o Xbox Game pass Ultimate. São mais de 60 jogos da EA, inclusive o recém-adicionado Star Wars Jedi Fallen Order! Pouco depois, em 15 de dezembro, o EA Play também será incorporado ao serviço no PC.

Em ordem cronológica, o calendário de jogos é o seguinte: Gears Tactics (dia 9 de novembro no Android e consoles), Destiny 2 Beyond Light (dia 10, Android e consoles), Planet Coaster Console Edition (dia 10, Android e consoles), Tetris Effect: Connected (dia 10, PC e consoles), Final Fantasy VIII Remastered (dia 12, PC e consoles), Gonner 2 (dia 12, Android), Streets of Rogue (dia 12, PC), Ark Survival Evolved (dia 17, PC, Android e consoles), Halo MCC: Halo 4 (dia 17, PC), River City Girls (dia 19, PC, Android e consoles), Star Renegades (dia 19, Android e consoles).

Leaving Xbox Game Pass on Nov 16th: Darksiders III (Console & PC)

Munchkin (Console & PC)

The Talos Principle (Console & PC)

Tracks: The Train Set Game (Console & PC) pic.twitter.com/FVdGxHhjhb — Wario64 (@Wario64) November 9, 2020

Só fique esperto, porque em 16 de novembro sairão do catálogo os seguintes jogos: Darksiders III, Munchkin, The Talos Principle e Tracks: The Train Set Game. O que achou da seleção desse mês? Comente a seguir!