Xbox Game Studios está trabalhando em grande game de mundo aberto

A Xbox Game Studios pode anunciar um novo game de mundo aberto muito em breve. Segundo o perfil do LinkedIn de um funcionário da empresa, há um jogo AAA (sigla para quando o título tem uma importância máxima) está sendo desenvolvido para as plataformas da Microsoft.

Dave Mongan é diretor narrativo na empresa e, recentemente, trabalhou em jogos como Flight Simulator. O seu perfil não dá mais detalhes do projeto, limitando-se apenas a dizer que é o seu trabalho atual dentro da empresa.

It seems like Xbox Game Studios Publishing is working on “an exciting new AAA open-world title yet to be announced”. https://t.co/3daLQpytSv pic.twitter.com/81zTvS3sxQ

— Klobrille (@klobrille) November 12, 2020