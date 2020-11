Xbox Games with Gold de dezembro tem The Raven Remastered, Bleed 2 e mais

A Microsoft anunciou hoje (24) a lista dos jogos gratuitos do serviço Xbox Games With Gold, que traz games grátis aos usuários que assinam a Live Gold. Na lista, temos The Raven Remastered e Bleed 2 de Xbox One, e Saints Row: Gat Out of Hell e Stacking de Xbox 360 (acessível via retrocompatibilidade).

Vale lembrar que com o lançamento dos Xbox Series X e Xbox Series S, todos os jogos gratuitos do Games With Gold de dezembro serão retrocompatíveis nas novas máquinas da empresa. Confira os games abaixo:

The Raven Remastered (Xbox One) – de 1º a 31 de dezembro

Bleed 2 (Xbox One) – de 16 de dezembro a 15 de janeiro

Saints Row: Gat Out of Hell (Xbox 360) – de 1º a 15 de dezembro

Stacking (Xbox 360) – de 16 a 31 de dezembro

E aí, o que achou da lista dos jogos gratuitos do Xbox Games With Gold de dezembro? Gostou da seleção ou esperava mais? Deixe seu comentário abaixo!