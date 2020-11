O Xbox Series S bateu mais um recorde, o de maior porcentagem de novos jogadores que adquiriram o console da Microsoft. Aparentemente, o preço acessível do videogame, que custa US$ 299 nos EUA e R$ 2.799 no Brasil, foram o fator principal para o sucesso de vendas do aparelho.

O Game Pass, serviço da Microsoft que disponibiliza um catálogo de centenas de jogos mediante uma assinatura, também contribuiu para alavancar as vendas. Segundo a própria Microsoft, 70% dos jogadores que possuem um Xbox Series S são novos assinantes do serviço ou mantiveram suas assinaturas no novo console.

Xbox Series S tem a maior porcentagem de novos jogadores da história dos consoles MicrosoftFonte: The Enemy

Vale lembrar que os novos Xbox Series S/X tiveram o melhor lançamento da história da marca. Até o momento, a Microsoft não revelou os números de consoles vendidos, mas Phill Spencer, chefe da divisão Xbox, postou recentemente um tweet comemorando os números.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.

— Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020