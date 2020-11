Xbox Series X|S no BR: “Não é fácil trazer no dia um. Queríamos desde 2018”

Parecia que o Natal estava mais próximo do que novembro. A ansiedade humana nubla pensamentos racionais, mas a verdade é que, num piscar de olhos, taí: a nova geração de consoles chegou. Nessa corrida, o Xbox sai na frente, e isso inclui o território brasileiro. Series X e Series S serão lançados nesta terça-feira, 10 de novembro de 2020, em países seletos do mundo, incluindo o nosso.

Mas trazer dois videogames ao Brasil no almejado “day-one” mundial, ou, em tradução livre, o “dia um”, envolve uma série de etapas e desafios logísticos relacionados à cadeia de distribuição: alinhamento com equipes gringas, homologação, precificação, resoluções junto aos varejistas e outros pormenores.

Para trazer um pouco desses bastidores, o Voxel conversou com Bruno Motta, gerente de operações da marca Xbox no país, e buscou alguns dos segredos por trás de tantas decisões – que, se necessário, podem estar sujeitas a “plano A, B, C, D e E”, de acordo com o executivo, e não necessariamente sacramentadas.

Bruno Motta, responsável pelas operações da marca Xbox no Brasil.

Os desafios logísticos do dia um mundial

Para quem não se lembra, na Brasil Game Show de 2018 já começou a se articular o desejo de trazer os dois consoles ao país no lançamento mundial, tal qual ocorreu em 2013 com o Xbox One. Essa já era uma meta clara e traçada pela divisão Xbox Brasil.

“Desde outubro de 2018 queríamos trazer [o Xbox Series X e o Series S] no dia um ao Brasil. (…) A BGS 2018 foi quando falei sobre isso pela primeira vez. A gente sabe que o Brasil tem uma cadeia logística maior, não é fácil, sabemos das especificidades”, contou o executivo.

A posição privilegiada do Brasil no mapa mundial dos jogos coloca o país no alto radar da Microsoft. “É o quarto maior mercado de games do mundo. O Brasil é super-relevante e nossos planos sempre foi trazer [os novos consoles] no primeiro dia. E num ano atípico como esse…sabíamos que queríamos ter os dois: um é o suprassumo da tecnologia, o modelo mais premium, e o outro conta com toda a arquitetura de nova geração, o SSD, o Smart Delivery, o Quick Resume, os novos recursos”, explicou.

Redução do IPI e “fãs em primeiro lugar”

No dia 26 de outubro de 2020, o governo anunciou uma redução de 10% sobre o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) aplicado em consoles e acessórios. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte ao anúncio, em 27/10. Tão logo isso aconteceu, o Xbox Brasil se posicionou com relação aos preços do Xbox Series X e do Series S previamente anunciados. Respectivamente, eles foram reajustados de R$ 4.999 e R$ 2.999 para R$ 4.599 e R$ 2.799 (valores sugeridos).

“Pegamos o começo da notícia, na segunda [dia 26/10], e já começamos a traçar o plano. Quando [a redução do IPI] se confirmou na terça de manhã, executamos. Fizemos o alinhamento com nossos parceiros, varejo e envolvidos. Os produtos já estavam no Brasil. Já havíamos pago a tarifa anterior, de 40%. Pensamos em quem comprou na pré-venda. Para nós, é importante colocar o consumidor e fã em primeiro lugar e não seria diferente dessa vez”, pontuou Motta.

