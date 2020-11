You: 3ª temporada da série da Netflix começa a ser gravada

Por meio da conta oficial da série You no Twitter, a Netflix anunciou que as filmagens da 3ª temporada da produção começaram.

A imagem divulgada mostra o ator Penn Badgley vestindo uma máscara com o logotipo da série e ainda traz um texto alertando os espectadores dos perigos de se ficar perto de Joe Goldberg, seu personagem em You.

“Nós recomendamos que você fique a pelo menos 6 pés [de distância] de Joe Goldberg neste tempo. YOU 3ª temporada está de volta à produção”, completaram a publicação.

Confira:

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times. YOU S3 is back in production. pic.twitter.com/d7AifniC99 — YOU (@YouNetflix) November 2, 2020

A 3ª temporada de You, na Netflix, deverá começar do ponto em que a temporada anterior parou. Aconteceram diversos conflitos um tanto quanto eletrizantes no último episódio, deixando o público aflito com o que viria a seguir. Ao que tudo indica, há também novos alvos para Joe nesta nova temporada.

A previsão de estreia dos novos episódios, até o momento, é para o segundo semestre de 2021. Além de Penn Badgley, o elenco ainda terá novamente a participação de Victoria Pedretti e a inclusão de Scott Speedman, o Ben Covington de Felicity. Em You, ele viverá Matthew, um importante empresário que ainda terá muitos mistérios a serem revelados.

Outros nomes que também já foram divulgados são o de Shalita Grant e Travis Van Winkle.

Para quem não sabe, You é baseado nos livros You e Hidden Bodies, escritos por Caroline Kepnes. Inicialmente, a série pertencia ao canal Lifetime, mas mudou para a Netflix depois da 1ª temporada. A 2ª temporada de You estreou em dezembro de 2019 na plataforma de streaming.

Resta-nos aguardar por novidades relacionadas à 3ª temporada de You e o que poderá acontecer nos novos episódios da série.