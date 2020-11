You 3ª temporada: série adiciona 12 novos nomes ao elenco; confira!

A série You, da Netflix, ganhou um grandioso reforço em seu elenco para a 3ª temporada. Desenvolvida por Sera Gamble e Greg Berlanti diretamente para o streaming, You é baseada nos livros best-sellers de Caroline Kepnes. A trama aborda diversos conflitos turbulentos relacionados à personalidade de Joe (interpretado por Penn Badgley).

Na 3ª temporada de You, a atriz Saffron Burrows, que interpretou Dottie Quinn, a mãe de Love, será promovida ao elenco principal da série no mesmo papel. A expectativa é que sua participação traga ainda mais drama aos conflitos centrais da série.

Saffron Burrows como Dottie Quinn. (Reprodução)Fonte: Netflix

Dylan Arnold e Tati Gabrielle também vão reforçar o elenco regular de You a partir da 3ª temporada. Eles interpretam, respectivamente, Theo, um estudante universitário com uma relação tensa e complicada com seu padrasto e Marienne, uma bibliotecária muito inteligente e atenta ao que acontece na vizinhança.

Para os papéis recorrentes da próxima leva de episódios, veremos no elenco as atrizes Michaela McManus, Shannon Chan-Kent e Ayelet Zurer, além dos atores Ben Mehl, Christopher O’Shea, Christopher Sean, Bryan Safi, Mackenzie Astin e Jack Fisher.

Penn Badgley e Victoria Pedretti continuam desempenhando seus papéis na série. Pedretti, que inclusive chamou a atenção dos assinantes da Netflix por seu desempenho em A Maldição da Mansão Bly, certamente vai trazer novas nuances para Love Quinn, sua personagem em You.

Entre os personagens que veremos em alguns episódios da 3ª temporada de You, estão Natalie, a vizinha de Joe e objeto de seu fascínio crescente, interpretada por Michaela McManus, e também Ayelet Zurer, interpretando a Dr. Chandra, uma terapeuta de casais extremamente experiente.

Com todos esses nomes chegando ao elenco da série da Netflix, muitas expectativas estão se firmando em torno da nova temporada.

A previsão de estreia para os próximos episódios de You é para 2021.