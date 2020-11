Young Rock: nova série do astro The Rock ganha primeiras imagens

Por meio de sua conta oficial no Instagram, o ator Dwayne Johnson, conhecido popularmente como The Rock, compartilhou as primeiras imagens de sua série Young Rock. A produção, que será exibida pela NBC, está sendo filmada na Austrália.

As fotos em questão trazem momentos específicos dos bastidores da sitcom autobiográfica, centrada na carreira do astro. Johnson escreveu, na legenda de uma das fotos, que estava sendo um prazer começar este novo trabalho com a NBC.

“Uma série de comédia sobre minha infância selvagem e muitas vezes inacreditável, além da minha adolescência louca”, publicou. “Antes que você entenda onde estou, você tem que entender de onde eu vim. Vamos filmar!”, completou a legenda.

Confira:

Além dele, o elenco ainda conta com a participação de Bradley Constant e Uli Latukefu, que interpretarão, respectivamente, a versão adolescente e a jovem adulta do ator, que começou sua carreira artística no WWE, evento de luta livre.

Em uma outra imagem divulgada pelo Instagram, Dwayne Johnson aproveitou para elogiar a roteirista Nahnatchka Khan, criadora e desenvolvedora do projeto. Na foto, os dois pareciam discutir algo relacionado às filmagens, que estão sendo feitas ainda durante a pandemia do coronavírus, seguindo todos os protocolos de segurança.

“Ela é uma parceira criativa e brilhante (além de ser muito engraçada) em quem confiei minha história de vida selvagem enquanto crescia”, escreveu o ator. “Nós examinamos cada palavra de cada personagem porque todas essas são pessoas reais e uma família que ainda está em minha vida”, prosseguiu.

Na última publicação, Johnson aparece com a sobrancelha franzida e conta uma pequena história relacionada a isso. “Olá, detenção, sou Dwayne e vou passar algum tempo com você hoje”, completou a legenda.

A série Young Rock tem previsão de estreia para 2021.