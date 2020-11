Young Sheldon 4ª temporada: estreia terá referências à The Big Bang Theory

Esta semana estreia na emissora CBS a 4ª temporada de Young Sheldon, série spin-off de The Big Bang Theory, que mostra a infância de Sheldon Cooper.

A emissora divulgou um novo vídeo mostrando uma conversa de Sheldon e seus pais com o diretor da escola Medford High School. O diretor diz ser um grande feito para Sheldon conseguir ir para a universidade após tão pouco tempo na escola, pois normalmente os alunos que saem rapidamente de lá vão para a cadeia ou saem por estarem grávidas.

Os pais de Sheldon o parabenizam por ser o melhor aluno da sala e se tornar o orador da turma na formatura. “É uma grande conquista”, diz a mãe de Sheldon, porém, ele não parece animado com a conquista. “Ser o melhor aluno da sala nesse colégio? Eu acho que não”, conclui o garoto.

Assista ao vídeo divulgado com exclusividade no site TV Line:

O cocriador da série, Steve Molaro, disse ao TV Line que o episódio de estreia da nova temporada de Young Sheldon terá mais uma referência à The Big Bang Theory. “O adulto Sheldon não estará sozinho em sua narração no final do episódio. É uma continuação divertida e inesperada do enredo de The Big Bang Theory. ”

O easter-egg da série original virá após a formatura de Sheldon no colégio. “Sheldon finalmente está indo para a faculdade, e a realidade disso e o que isso significa para sua vida começa a despontar nele”, disse Molaro.

A 4ª temporada de Young Sheldon estreia na CBS em 5 de novembro. No Brasil, a série pode ser vista na plataforma de streaming Globoplay.