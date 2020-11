Youni, jogo de survival horror japonês, é anunciado para 2021

A distribuidora Chorus Worldwide e a desenvolvedora japonesa Tricore anunciaram que Youni, game japonês de horror e sobrevivência será lançado em 2021 para Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e PC.

O game terá suporte de resolução para 4K e 60 fps no Playstation 5. No dia 29 de novembro, na Digital Games Expo 2020 em Akihabara UDX em Tóquio, será possível conferir a primeira gameplay do jogo em 4K.

Youni é uma visual novel de terror que coloca o jogador no papel de uma garota que, por causa de uma frase, foi levada para um outro mundo tingido pelo brilho da noite. Você não terá armas para se defender, então precisa se esconder de seus inimigos e coletar itens que o ajudarão nessa fuga.

A desenvolvedora Tricore tem um romance visual novel de terror lançado chamado Youni: Rises, disponível para PC e Nintendo Switch. A Chorus Worldwilde está considerando levar Youni: Rises para as outras plataformas também.

Youni chegará em 2021 para Playstation 5, Xbox One, PS4, Xbox Series e PC.