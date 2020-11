YouTube cancela Rewind 2020 porque o ano ‘já foi difícil demais’

Pela primeira vez desde sua estreia, o YouTube anunciou o cancelamento do YouTube Rewind do ano. Após ter desagradado a comunidade com edições mornas, o YouTube Rewind se tornou conhecido por reunir as maiores criações e criadores do ano em um único vídeo; mas devido a “diferença de 2020”, a plataforma optou por pular para 2021.

O anúncio foi feito através de um comunicado breve feito no Twitter. A imagem ressalta a tradição de terem lançado uma compilação de vídeos desde 2010, mas que não fará o mesmo este ano. Segundo o YouTube, “2020 tem sido diferente, e não seria correto agir como se não tivesse sido” e, por isso, a edição será cancelada.

Por outro lado, a plataforma complementa o comunicado agradecendo e engrandecendo os criadores de conteúdo, que mesmo dentro das mais adversas situações e da pandemia que assola o mundo, continuaram entretendo seus inscritos e mantendo a plataforma ativa. “Vocês realmente fizeram o ano ser bom”, completaram.

A justificativa dada pelo YouTube não parece fazer muito sentido. Como apontou o apresentador do canal JerryRigEverything, a quantidade imensa de conteúdo e a explosão de acessos na plataforma seriam mais que o suficiente para justificar a criação de um YouTube Rewind 2020.

Woah. I disagree. 2020 has been different. But you SHOULD still have a rewind. Come on. There are plenty of things to be positive about

— JerryRigEverything (@ZacksJerryRig) November 12, 2020