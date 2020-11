YouTube irá exibir informações sobre vacinas contra covid-19

O portal CNET divulgou na última terça-feira (17) uma importante ferramenta introduzida pelo YouTube nos seus painéis informativos sobre a pandemia do coronavírus, criados no princípio do ano: trata-se de um link conduzindo os usuários para informações confiáveis sobre o desenvolvimento das vacinas covid-19.

Os dois links no painel de compartilhamento de vídeos direcionam os usuários para informações de autoridades de saúde locais, como o Ministério da Saúde no Brasil, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, e também a Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, o link das vacinas ainda não está disponível.

Numa época em que muitas pessoas, inclusive autoridades, questionam os progressos científicos, a mudança introduzida pelo YouTube surge como um importante instrumento contra a desinformação. Em vídeos relevantes, o painel solicitará aos espectadores que “se informem sobre o progresso da vacina” em fontes confiáveis.

Como visualizar os painéis de covid-19 e vacina

Fonte: YouTube/DivulgaçãoFonte: Youtube

Para acessar os painéis sobre covid-19 e progresso de vacinas, basta pesquisar no YouTube por termos simples como “coronavírus” ou “covid”. Termos mais gerais, como “vacina” ou frases preconceituosas como “vírus chinês”, não irão acionar o painel nos resultados da pesquisa.

Com o lançamento desses painéis de verificação de fatos, o YouTube busca de certa forma se redimir de uma postura condescendente adotada pela plataforma em episódios de proliferação de teorias de conspiração, fake news e discursos de ódio.

Espera-se que, quando os movimentos antivacina iniciarem suas postagens contra qualquer vacina da covid-19, os painéis informativos sejam imediatamente acionados.