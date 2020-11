Zico vê falta de humildade no Flamengo e pede mudança de postura

Maior ídolo da história do Flamengo, o ex-jogador Zico não poupou críticas aos jogadores após a goleada sofrida para o Atlético-MG por 4 a 0, no domingo, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No canal ‘Zico 10’, no YouTube, o Galinho avaliou a fase ruim da defesa rubro-negra e pontuou que os atletas precisam ter humildade diante dos adversários.

– Uma coisa que eu venho falando é que um time que está sofrendo gols de toda maneira e insiste com qualquer tipo de filosofia de jogo é cometer um erro grande. E não só do treinador, mas dos jogadores, que tem que entender que as coisas precisam ser modificadas, uma característica ou outra – disse o Galinho, que complementou usando Rafinha, ex-lateral do Flamengo, como exemplo.

– Ano passado, por exemplo, contra o Grêmio, o Rafinha mudou a característica para marcar o Cebolinha, que era um dos melhores jogadores do Brasil na época. O Rafinha não deixou ele jogar ao ponto de o Renato trocar ele de lado em algum momento. No jogo de volta, a mesma coisa. O Rafinha não participa no ataque, praticamente. Isso é humildade de saber que no outro time tem um cara bom, até melhor que você. Falta isso no Flamengo hoje – completou.

Por fim, Zico também avaliou a atuação do Flamengo diante do Atlético-MG. O ex-jogador destacou que o Rubro-Negro foi previsível e deu espaço para o Galo explorar as suas melhores qualidades.

– Todo mundo vê a intensidade do Atlético-MG, com o Keno se destacando. E o Flamengo deu espaço. Tem hora que tem que abrir mão da característica. O Palmeiras ganhou do Atlético assim. Fechado e no contra-ataque. Não dá para achar que tem só porque tem um time bom, você vai ganhar a qualquer momento. O Flamengo tem um elenco muito bom, mas está sendo previsível – finalizou.