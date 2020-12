​​​​​​​Barroca segue à procura da escalação ideal no Botafogo

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Barroca está à procura da formação ideal no Botafogo. Desde que retornou ao clube, Barroca ainda não conseguiu repetir o mesmo time em cinco jogos disputados.

“A gente teve algumas situações de suspensão e nem tem alternado tanto a questão da formação, tenho trabalhado praticamente com uma única formação e com alternância para segundo tempo com a gente tendo de buscar resultado. Sobre a quantidade de jogadores utilizados, tem muito a ver com o momento que a gente vive e com minha necessidade de encontrar uma formação que nos dê consistência de repetição de equipe. É algo que o treinador busca desde que tenha segurança para entregar resultados”, analisou Barroca.

Na derrota para o Corinthians, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, Barroca optou por escalar o lateral-esquerdo Victor Luís na ponta e improvisar o zagueiro Rafael Forster na lateral. São tentativas para melhorar o time na reta final do Campeonato Brasileiro.

“Vou continuar buscando todas as alternativas, confio muito na equipe, entendo que a situação é adversa, mas temos que continuar com trabalho, confiança, correções e assumindo as responsabilidades”, acrescentou.

Botafogo perde chance de colar nos rivais

A derrota para o Corinthians foi um balde de água fria no Botafogo. O clube carioca perdeu a oportunidade de colar nos rivais que também brigam para escapar do rebaixamento.

O Botafogo está na 19ª colocação, com 23 pontos, cinco a menos do que o Bahia, primeiro time fora do Z-4. Na próxima rodada do Brasileirão, o Fogão recebe o Athletico-PR, no Estádio Nilton Santos, no dia 6 de janeiro.