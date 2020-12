10 anos depois, Washington rememora momentos marcantes da conquista do título brasileiro de 2010

Neste sábado, no dia em que o Fluminense recebe o Athletico-PR pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, o clube carioca celebra os 10 anos da conquista do tricampeonato nacional.

Um dos grandes protagonistas daquela conquista foi o atacante Washington, o “Coração Valente”.

Em entrevista ao ESPN.com.br, o ex-atacante relembrou momentos da campanha que lhe marcaram.

O retorno ao clube

Depois de 2008, quando não renovou seu contrato com o clube carioca, o “Coração Valente” se mudou para o São Paulo, onde ficou por mais um ano e meio, até retornar para as Laranjeiras, em julho de 2010. Quando chegou de novo ao clube, uma ansiedade tomou conta do ex-jogador.

“Eu fiquei um pouco ansioso, esperando para ver a reação da torcida. Foi muito legal. Já no primeiro treinamento, quando eu voltei nas Laranjeiras, a torcida bateu palma quando eu dei volta no campo, já me senti aliviado. No jogo, contra o Athletico-PR, a torcida tem sempre esse costume de cantar as músicas dos jogadores”, disse.

“Cantaram a zaga, meio-de-campo, Conca, (Emerson) Sheik, que era meu parceiro de ataque, e, quando chegou minha vez, deu uma pausa, fiquei até um pouco nervoso, pensei: ‘Ih, rapaz, vou ter que conquistar a torcida’. E logo depois, eles vieram: ‘Coração Valente, guerreiro tricolor, Washington é matador’. Para mim, uma das músicas mais lindas que já fizeram para um jogador. Aí, eu aliviei, consegui fazer dois gols na estreia”, celebrou. E, para Washington, o retorno para o clube foi ainda mais especial por um motivo: coroar a sua passagem depois da decepção com a final da Libertadores dois anos antes.

“Foi justamente isso que eu pensei. ‘Estou voltando para conquistar um título, que o Fluminense merece e nossa história merecia’. E foi o que aconteceu, meu foco foi totalmente esse, para conquistar o título, tentar apagar um pouco da Libertadores. E minha volta foi só alegria, consegui encerrar minha carreira com chave de ouro”, revelou.

“Senti muito isso, uma história que ainda estava inacabada. Minha carreira, em todos os times, foi muito bacana, mas no Fluminense foi especial, com esse grande título. E ser considerado um dos grandes ídolos da história do clube, para mim, eu fico lisonjeado”, ressaltou.

Washington comemora a conquista do Brasileirão 2010 com o Fluminense Gazeta Press

O trabalho com Muricy

Outro personagem importante na conquista do título brasileiro foi o treinador Muricy Ramalho, que chegou a recusar um convite da seleção brasileira para permanecer no clube. Washington ressaltou o bom clima que o treinador criava no vestiário e a boa relação que mantinha com os atletas.

“O Muricy é uma das pessoas mais queridas que eu conheci no mundo do futebol. Ele cobra muito, é turrão. Aquela frase ‘aqui é trabalho’, realmente era isso. Trabalhava muito, tentava sempre tirar o melhor do time, nos treinos, depois, isso refletia nos jogos. Mas ele também teve seu momento feliz, momento parceiro. Teve alguns momentos que a gente estava tomando uma cervejinha juntos. E ele buscando entender o que se passava com os jogadores, ajudar”, afirmou.

“Ele é uma pessoa fantástica. Ele era muito sério, não era como o Renato, que cantava o jogador, conquistava mais pela seriedade dele. Eu lembro muito bem que, quando eu estava no São Paulo, quando o Muricy ia dar entrevistas, a gente já saia do treino rapidinho, a gente ia para os quartos e fazia aposta: qual pergunta o Muricy iria apelar? Na primeira, na segunda, na terceira. E era muito engraçado. Entre a primeira e a quarta, ele já dava uma apelada e a gente fazia as apostas”, brincou.

E, ao lado do experiente treinador, o atacante teve momentos marcantes. Um dos que mais se recorda com carinho é do apoio e confiança que ele passava para o grupo, principalmente, em momentos de dificuldade.

“Eu acredito que teve um momento que a gente passou um pouco de dificuldade. Ele sempre passou muita confiança para o time. Ele dizia: ‘Olha, eu conheço muito bem o que é Campeonato Brasileiro, perdemos alguns pontos, Corinthians e Cruzeiro encostaram, mas eu sei da capacidade e da trajetória de vocês. Vocês não estão aqui por acaso, eu escolhi cada um de vocês. E eu tenho certeza que a gente vai sair campeão brasileiro se vocês me escutarem, se dedicarem’. E foi isso mesmo. Ele passou uma confiança muito grande para o time, foi onde nós conseguimos retomar as vitórias e conseguimos retomar a liderança e ser campeões”, apontou.

O momento mais especial

Apesar de ter sido titular e peça importante em boa parte da campanha, Washington encerrou o Campeonato com uma seca de gols. Esse, porém, foi, para o jogador, seu momento mais marcante, pelo pedido que fez, na época.

“O momento mais especial não foi tão especial para mim, mas foi um jogo contra o Corinthians, que nós perdemos o jogo, até. Eu fiz meu último gol do Campeonato Brasileiro e o último gol da minha carreira. Nesse gol que eu fiz, no saldo de gols, a gente permaneceu em primeiro. E eu estava sendo o artilheiro do Campeonato. O pessoal chegou para mim e falou: ‘Você é o artilheiro e o Corinthians empatou agora’. Eu falei: ‘Prefiro não fazer mais gol no Campeonato Brasileiro, mas quero ser campeão’. E foi o que Deus escutou, deu o amém, eu não fiz mais gols, mas nós conquistamos o título”, relembrou.

Washington comemora após marcar para o Fluminense sobre o Athletico-PR Gazeta Press

As semelhanças entre 2010 e 2020

Neste ano, a campanha que o Fluminense vem fazendo surpreende a muitas pessoas e empolga os torcedores pela possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores depois de oito anos.

Alguns, porém, vão ainda mais longe e acreditam na conquista do pentacampeonato nacional. Em uma comparação entre o time comandado por Odair Hellmann e o campeão em 2010, Washington ressaltou uma similaridade. “É um time aguerrido, assim como o de 2010, apesar de o de 2010 ter mais qualidade técnica, eram jogadores mais experientes, tinham mais qualidade. Hoje, é mais jovem, jogadores que podem ter a qualidade que nós tínhamos em 2010 no futuro. O nosso time era mais maduro”, comparou.

“Mas é um time aguerrido, que corre, luta muito pela bola. Está de uma forma surpreendente, fazendo uma excelente campanha com o Odair fazendo um trabalho excepcional para o time. Com certeza, todos os jogadores assimilaram aquilo que o Odair quer. E a gente está feliz pela campanha do Fluminense, que muitos esperavam que ficasse abaixo”, finalizou.

Depois de chegar com a campanha já iniciada, Washington atuou em 26 jogos do Campeonato Brasileiro de 2010 pelo Fluminense, tendo marcado oito gols, um a menos que Conca, artilheiro da equipe na conquista.