10 jogos incríveis que superaram as expectativas em 2020

Este ano não foi fácil para ninguém, mas felizmente recebemos diversos lançamentos incríveis de games para nos ajudar ao longo dos últimos meses. Entre eles houve muitos sucessos que alcançaram plenamente as altas expectativas dos fãs, como The Last of Us Part 2, Animal Crossing: New Horizons e Hades.

O ano também foi cheio de surpresas, com jogos lançados sem tanto alarde, mas que acabaram conquistando corações e mentes em todo o planeta — ou pelo menos ótimas notas em análises e cativando aqueles que tiveram a chance de experimentá-los. Pensando nisso, listamos dez grandes estreias positivas de 2020.

1. Immortals Fenyx Rising

As novidades começaram na E3 2019, quando a Ubisoft revelou ao mundo o projeto Gods & Monsters, uma aventura com ares de Zelda: Breath of the Wild, bem diferente de tudo que vinha sendo feito pela empresa. Pouco antes de seu lançamento, uma nova surpresa: o jogo tinha sido rebatizado como Immortals Fenyx Rising. Mas o destaque ainda estava por vir: apesar de puxar bastante de Zelda e Assassin’s Creed em seu mundo aberto, o jogo tem bastante carisma e identidade própria e é uma das aventuras mais legais do ano.

2. Call of the Sea

Lançado para PC, Xbox One e Xbox Series X|S, o jogo de estreia do estúdio Out of the Blue acabou assumindo uma responsabilidade ingrata e coube a ele ser um dos primeiros grandes jogos da nova geração de consoles da Microsoft em um ano sem tantos lançamentos exclusivos, já que Halo Infinite acabou sendo adiado. Felizmente, acompanhar a aventureira Norah enquanto ela desbrava uma ilha e seus variados enigmas é extremamente gratificante e um prato cheio para quem busca ótimos jogos focados em narrativa.

3. Spellbreak

Quando parecia que já tínhamos visto tudo que o gênero battle royale tinha a oferecer, eis que Spellbreak chegou a todas as plataformas da velha geração e mostrou como essa forma de jogar ainda pode ser mágica — literalmente! O grande atrativo são os ataques inspirados em magias, seus combos e diferentes combinações de elementos. A jogabilidade fluída e os ótimos gráficos em estilo desenho animado dão o tempero certo para um jogo que pode até não ter conquistado a maior base de fãs da geração, mas certamente vale o download grátis.

4. Dirt 5

A Codemasters tentou várias coisas bem diferentes em Dirt 5 e felizmente teve sucesso em quase todas elas. Os astros dos video games Nolan North e Troy Baker emprestaram a voz ao divertido modo carreira, que conta a história através de podcasts, e toda a apresentação do jogo é bem descolada e descontraída. Mas o mais legal é que o título se revelou um ótimo crossgen, pois roda com várias melhorias gráficas nos novos consoles e dá um show de visual. Quem joga no PS5 pode até curtir corridas diferentes graças ao feedback háptico e aos gatilhos adaptáveis do controle DualSense.

5. Mortal Shell

Poucas tendências são mais fortes nos video games modernos do que o gênero conhecido como soulslike, com jogos inspirados nas ideias mais recentes da desenvolvedora FromSoftware. Em um mercado saturado e sem inspiração, foi uma ótima surpresa descobrir que Mortal Shell fez direitinho a lição de casa e entregou um jogo digno de suas maiores inspirações. Se você curte os títulos do diretor Hidetaka Miyazaki, vale a pena ficar de olho nesse.

6. Minecraft Dungeons

Minecraft fez sua fama como um jogo de construção e sobrevivência extremamente criativo e dono de um potencial quase infinito, grande o bastante para gerar derivados em outros gêneros e ter sucesso neles também. Depois dos divertidos adventures lançados pela Telltale Games, a Double Eleven ajudou a Mojang a desbravar dungeon crawler e hack and slash em um dos multiplayers cooperativos mais divertidos de 2020.

7. Samurai Jack

A maior surpresa desse jogo inspirado na aclamada animação de Genndy Tartakovsky é que, diferentemente de tantos jogos caça-níquel licenciados de desenhos de sucesso, a Valhalla Game Studios conseguiu lançar um hack and slash extremamente divertido e competente. Vale muito a pena para quem é fã do desenho original.

8. 13 Sentinels: Aegis Rim

Com uma mistura de elementos de RTS e adventure, o grande atrativo aqui é a forte história, que chegou a ser indicada na categoria de melhor narrativa no The Game Awards 2020. Na trama, assumimos o controle de 13 estudantes do ensino médio em uma versão do Japão nos anos 1980, mas com ares futuristas e misturando batalhas contra monstros gigantes e robôs. Pouca gente jogou, mas praticamente todos que tiveram essa oportunidade amaram a história.

9. Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon é quase uma “surpresa de schrödinger”, pois ao mesmo tempo é um sucesso óbvio e uma surpresa e tanto. Para os fãs da série, é claro que a expectativa já era a mais alta possível, e todos imaginavam que a SEGA traria uma aventura à altura da saga de Kiryu, encerrada em Yakuza 6. Como Yakuza ainda é uma série relativamente de nicho, há sempre novos fãs em potencial esperando para conhecê-la. Se esse for seu caso, aproveite para cair de cabeça na nova narrativa, que inclui mais elementos de RPG que qualquer outro título da franquia.

10. Maneater

Já vimos todo tipo de personagem protagonizar um game, mas não é todo dia que podemos controlar um tubarão, não é mesmo? Nesse jogo de ação e RPG, você começa como um bebê tubarão que precisa se vingar dos caçadores que mataram sua mãe. Conforme você desenvolve suas habilidades e progride na história, vai envelhecendo e se tornando uma máquina de matar ainda mais letal. Você não encontra premissas muito mais criativas do que essa por aí.

Agora que tal contar para a gente nos comentários qual foi o jogo que mais o surpreendeu ao longo de 2020? E qual você acha que mais vai surpreender no ano que vem?