10 mortes são confirmadas em acidente com ônibus com placa de Alagoas

Um ônibus de viagem caiu da Ponte Torta, na BR-381, entre os municípios de João Monlevade e Bela Vista de Minas. Por meio do Twitter, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais confirmou que havia 10 mortos no local do acidente. Segundo a PRF, o ônibus tem placa de Alagoas, mas ainda não se sabe a origem, nem o destino da viagem.

“Inicialmente a PRF informa que são 10 mortes no local do acidente. Vítimas socorridas para o Hospital Margarida em João Monlevade. Ônibus com placas de Alagoas. Ainda não sabemos a origem e o destino da viagem”, informou a PRF.