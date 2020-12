10 notícias de tecnologia para você começar o dia (02/12)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (02). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Snapdragon 888 5G é o novo processador da Qualcomm. Voltado para dispositivos premium, o Snapdragon 888 oferece compatibilidade com bandas mmWave e sub-6, graças ao modem 5G da Qualcomm, o X60 de terceira geração.

2. Exclusiva: hackers presos pela PF no caso TSE foram liberados. Dois hackers não chegaram a dormir na Polícia Federal: foram ouvidos e liberados.

3. Novo monólito misterioso surge e já desaparece na Romênia. Estrutura é diferente do objeto encontrado em Utah, nos Estados Unidos.

4. Nvidia revela RTX 3060 Ti: preço de 2060 Super e desempenho de 2080 Super. Com preço amigável e desempenho de sobra para a nova geração, a RTX 3060 Ti tem excelente custo benefício; confira os detalhes!

5. Rússia começa a vacinar população contra covid-19. O primeiro lote do imunizante Sputnik V já está disponível em um hospital de Moscou, mesmo sem a conclusão dos testes.

6. IPTV: Directv Go chega ao Brasil com esportes ao vivo e HBO Go. Plataforma é comandada pela Vrio, que também controla a Sky no Brasil.

7. Gigante radiotelescópio de Arecibo desaba. Embora alguns recursos do Arecibo possam ser transferidos para outras instalações, o seu gigantismo e hardware instalado o tornam único no mundo.

8. 10 vídeos que mais bombaram no YouTube Brasil em 2020. FlaxFlu, Whindersson Nunes, Felipe Neto, Marília Mendonça e Henrique e Juliano foram os destaques.

9. Conquest: série com Bruna Marquezine e Keanu Reeves faz primeira apresentação em 2021. Conquest é uma série ficção científica ambientada em São Paulo e conta com Bruna Marquezine; estreia fica para 2021!

10. ASUS ZenFone 7 chega ao Brasil dia 10 de dezembro. A família de smartphones ZenFone 7 finalmente vai desembarcar no Brasil próximo ao Natal.