10 notícias de tecnologia para você começar o dia (1/12)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (30). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. NASA: câmeras da ISS conseguem captar imagens de 150 OVNIs. A detecção de objetos voadores não identificados já ocorreu anteriormente, mas esse registro da NASA chamou a atenção dos cientistas pela grande quantidade.

2. Monólito de Utah desaparece misteriosamente. Transformado num local de peregrinação depois de ter a localização vazada na internet, o monólito sumiu de maneira misteriosa na noite de sexta-feira.

3. Nintendo Switch ganha eShop brasileira e idioma PT-BR no sistema. A Nintendo voltou ao Brasil e algumas coisas já estão começando a mudar!.

4.Entregador da Amazon furta PS5 e é flagrado por câmera de segurança. O funcionário não pensou duas vezes antes de roubar o console.

5. IBM lança portal de conteúdo educacional técnico gratuito. O IBM Play funciona como um hub para profissionais de TI com conteúdo sobre temas diversos, como inteligência artificial, blockchain, Internet das Coisas e muito mais.

6. Piloto da F1 diz que anel de proteção no cockpit salvou sua vida. No último domingo (29), o piloto francês Romain Grosjean sofreu um acidente impressionante durante o GP do Bahrein.

7. Fallout 76 adiciona cadeira de rodas após pedido de jogadora. Cadeira de rodas em Fallout 76 surgiu como reforço à representatividade de pessoas com deficiência.

8. Watch Dogs Legion: trailer inusitado traz Supla e Ary Fontoura. Vídeo faz parte de campanha promocional de Watch Dogs Legion e conta com a presença de webcelebridades.

9. PS5 leva a liderança nas primeiras semanas de vendas na Espanha. O PS5 conseguiu vender 43.000 unidades em uma semana, contra 14.100 Xbox Series X|S.

10. Hideo Kojima pode estar desenvolvendo Silent Hills para PS5 [RUMOR]. O game, que é propriedade da Konami, ainda estaria previsto para ser anunciado no TGA 2020 como exclusivo de PS5; confira os detalhes!