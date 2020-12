10 notícias de tecnologia para você começar o dia (15/12)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (14). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Serviços do Google ficam fora do ar por 45 minutos. Prejuízo foi grande e o problema aconteceu no sistema de autenticação.

2. Eclipse visível no Brasil nesta segunda-feira (14). Fenômeno foi mais evidente na região Sul do Brasil, mas também será visível em estados do Centro-Oeste, de São Paulo e Rio de Janeiro.

3. Negócio fechado! TIM, Vivo e Claro compram Oi por R$ 16,5 bilhões. Última grande operadora 100% brasileira teve seu negócio de telefonia móvel leiloado; base de clientes será dividida entre as rivais.

4. ‘Ei Nerd’ hackeado: canal é invadido para promoção de golpes. Canal brasileiro sofre grave ataque de phishing e perde controle sobre o canal de 10 milhões de inscritos

5. CD Projekt Red se desculpa por problemas em Cyberpunk 2077. A desenvolvedora promete melhorias em updates que chegarão em breve (e outros que chegarão em janeiro e fevereiro).

6. Exoplaneta pode dar pistas de onde está o misterioso planeta Nove. O HD 106906 b tem uma órbita bizarra e gigantescamente ampla, assim como seria a do desconhecido membro de nosso Sistema Solar.

7. Galaxy S21+: vídeo mostra design e tela com bordas finas. Novo celular da Samsung deve ser apresentado em janeiro.

8. Nokia lança seu primeiro notebook, o PureBook X14. Portátil foi lançado em parceria com empresa indiana.

9. Elo perdido explica surgimento dos primeiros dinossauros voadores. Pequeno lagarto de dez centímetros deu origem a colossos voadores com asas de até doze metros de envergadura.

10. The Witcher: Henry Cavill se machuca em filmagens da 2ª temporada. 2ª temporada de The Witcher tem previsão de estreia para 2021 na Netflix.