10 notícias de tecnologia para você começar o dia (17/12)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (15). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Cyberpunk 2077: reputação importa mais que os gastos, diz CDPR. A CD Projekt Red garantiu que os gatos para consertar o jogo são irrelevantes.

2. Governo lança plano de vacinação contra covid-19 no Brasil. O cronograma prevê a imunização de 51 milhões de pessoas dos grupos prioritários, seguida pelo atendimento à população em geral.

3. ‘Hacker ético’ explica como canais do YouTube estão sendo invadidos. Criminosos usam Cyberpunk 2077 para atacar criadores de conteúdo, mas podem focar em canais de maquiagem nos próximos meses.

4. O PiX pode substituir o boleto bancário? Novo sistema de pagamentos brasileiro pode mudar o jogo do mercado financeiro.

5. Huawei inicia transição do Android para o HarmonyOS oficialmente. Sistema operacional móvel da chinesa começou a buscar desenvolvedores para a fase Beta da plataforma.

6. KaBuM! passa a aceitar PIX como forma de pagamento. Loja é uma das primeiras a adotar o novo sistema de pagamentos do Banco Central.

7. Tom Cruise briga com equipe por furar protocolos contra Covid-19. No set de ‘Missão: Impossível 7’, ator ameaçou demitir quem continuasse desrespeitando as medidas de segurança.

8. Thunder Tier One: criadores de PUBG anunciam game tático de tiro. Jogo está sendo desenvolvido pela Krafton, empresa dona do estúdio de PUBG, e será lançado na Steam.

9. Samsung Galaxy S21 5G aparece em primeira imagem ‘oficial’. Novo vazamento foi retirado de materiais de divulgação e mostra a tela do smartphone.

10. Musk quer expandir túneis em Las Vegas após falência de monotrilho. Além do contrato inicial, a Boring Company quer criar uma rota entre resorts e hotéis da região.