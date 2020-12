10 notícias de tecnologia para você começar o dia (3/12)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (3). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Procon-SP exige que Apple forneça carregador com iPhone 12. Apple não conseguiu comprovar ‘ganhos ambientais’ com o corte do acessório e nem apresentou seus sistemas de logística reversa.

2. Como fazer a retrospectiva no Spotify 2020. Confira sua Retrospectiva Spotify 2020 no Wrapped 2020 no Android, iOS ou PC.

3. Lucid conclui 1ª fábrica; 400 mil carros elétricos ao ano é objetivo. Primeiro modelo produzido será o Air Dream.

4. ‘Monólito’ de madeira na Alemanha também some misteriosamente. Em forma de pênis, o totem foi o que mais tempo ficou de pé: quatro anos.

5. Nova Zelândia declara ‘estado de emergência climática’. País assumiu compromisso de zerar as emissões de carbono até 2050 e trabalha na produção de energias renováveis.

6. Reino Unido libera vacina da Pfizer e já vai iniciar aplicação. Primeiras doses serão distribuídas a partir da semana que vem para grupos de risco e profissionais de saúde.

7. Entenda como será a vacinação contra covid-19 no Brasil. Cronograma, ainda provisório, será dividido em quatro fases.

8. PS5: opção ‘Outros’ no armazenamento tira espaço de jogos. O jogador fica com menos espaço no PS5 sem saber o motivo.

9. Brasileiros recebem multas por baixar filmes via torrent. Notificações estão sendo enviadas para quem baixou ou compartilhou três filmes lançados em 2019.

10. Snapdragon 888: o que o novo chip vai oferecer aos smartphones? Qualcomm se aprofundou em mais características do Snapdragon 888 5G, seu novo processador de 5 nanômetros.