10 notícias de tecnologia para você começar o dia (4/12)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (4). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Cyberpunk 2077 anuncia Cybernight em mensagem misteriosa de V. Os fãs já estão tentando adivinhar sobre o que V está falando na mensagem.

2. Anatel confirma que Huawei poderá participar do 5G brasileiro. Agência resiste à pressão política e, ao menos por enquanto, libera presença de fabricante chinesa na infraestrutura.

3. Mais 1 milhão de doses da CoronaVac chegam a SP. Os 600 litros do imunizante serão envasados pelo Instituto Butantan.

4. Top dos Leitores: os melhores jogos de terror de acordo com o público. De Outlast a Phasmophobia, os leitores do Voxel votaram e elegeram quais são os melhores videogames de terror já feitos!

5. Startup de SP é acusada de promover racismo em dinâmica de grupo. Candidato a uma vaga fala que a empresa de tecnologia Carupi, especializada na venda de veículos usados, sugeriu um debate sobre cotas raciais entre duas equipes, dando origem a um ‘show de horrores’.

6. Elden Ring já está pronto para ser mostrado ao público, diz insider. De acordo com insider, o jogo pode estar em estágios finais de desenvolvimento e pode aparecer em breve!

7. The King of Fighters XV ganha trailer e faz teaser de personagens. SNK revela artes conceituais dos lutadores de The King of Fighters XV.

8. Caju e Castanha protagonizam clipe de Assassin’s Creed Valhalla. Dupla brasileira protagoniza clipe musical através de batalha de rimas inspirada na mitologia de Assassin’s Creed Valhalla.

9. Cyberpunk 2077 não tem patch de Day One até o momento, diz produtora. Diferente de outros games, Cyberpunk 2077 até o momento não tem a famosa atualização de primeiro dia.

10. Prime Gaming traz Battlefield 3 e outros jogos grátis em dezembro. No total, serão 38 jogos gratuitos para assinantes, além de itens e recompensas em títulos de peso chegando em dezembro.