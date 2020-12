10 produções do Disney+ que você ainda não viu (mas deveria)

Com o lançamento do Disney+ no Brasil, realizado no mês de novembro de 2020, muitas pessoas correram para realizar suas assinaturas e, ao entrarem na plataforma, descobriram uma gama de conteúdo gigantesca, disposta a agradar todos os públicos.

Entre as diversas produções presentes no streaming da Disney, há muita nostalgia mesclada com novidades originais e também programas de selos bem conhecidos, como Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Opções para um bom entretenimento não faltam!

Nesta lista, todavia, iremos indicar alguns produtos audiovisuais, entre séries, filmes e documentários, que você, provavelmente, ainda não viu, para fugir um pouco do óbvio e dos grandes títulos.

Confira:

1. A História do Imagineering

(Reprodução)Fonte: Disney+

A cineasta Leslie Iwerks se aventurou na produção desta série documental para levar os espectadores a conhecerem um pouco sobre os bastidores do sucesso da Disney, focando na Walt Disney Imagineering, empresa que atua no ramo de design e desenvolvimento dentro da companhia. Conforme os episódios avançam, temos diversos detalhes sobre a criação dos parques temáticos do grupo.

2. James e o Pêssego Gigante

(Reprodução)Fonte: Disney

Quem é fã da animação O Estranho Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas, no original) não pode deixar de conferir James e o Pêssego Gigante. O filme, também dirigido por Henry Selick, foi lançado em 1996 a partir das histórias de Roald Dahl, famoso no universo infantil por A Fantástica Fábrica de Chocolates e Matilda. Sem dúvidas, uma ótima pedida para se emocionar, se divertir e se encantar.

3. Querida, Encolhi as Crianças

(Reprodução)Fonte: Disney

Focado na nostalgia, no catálogo do streaming da Disney há o clássico oitentista Querida, Encolhi as Crianças. Dirigido por Joe Johnston, o filme traz um pai de família que tem várias invenções em seu currículo e que, acidentalmente, deixa seus filhos do tamanho de uma formiga. Todos eles precisam agora encontrar uma solução para o problema, enfrentando uma verdadeira aventura no jardim de casa.

4. Bao

(Reprodução)Fonte: Pixar

Muitos dizem que a Pixar tem o dom de fazer sua plateia chorar. Com Bao não é diferente. Seu curta-metragem animado é delicadamente profundo e traz uma história bastante divertida e emocionante em poucos minutos. A trama aborda uma mãe chinesa que, comovida com a despedida de seu filho, acaba se afeiçoando com um de seus bolinhos. No entanto, as coisas precisam seguir com seu ciclo. Talvez essa seja a maior lição deixada pelos roteiristas.

5. Cosmos: Mundos Possíveis

(Reprodução)Fonte: Disney/National Geographic

A série documental apresenta, ao longo dos seus episódios, uma verdadeira aventura por todos os tempos da humanidade, mostrando diversos segredos sendo revelados pela ciência. A origem da vida, a evolução humana, os gênios que transformaram a história e viagens interestelares não ficam de fora.

6. A História da Pixar

(Reprodução)Fonte: Disney/Pixar

Neste filme, o público se aproxima ainda mais da produtora de animações tão consagradas. Nela, vemos os bastidores desta empresa tão inovadora que foi, inclusive, pioneira em diversos aspectos criativos e tem se aprimorado cada vez mais em uma nova geração de cineastas e animadores.

7. Tron: uma Odisséia Eletrônica

(Reprodução)Fonte: Disney

Falando em inovação tecnológica, não podemos deixar de recomendar o clássico Tron: uma Odisséia Eletrônica, conhecido por ser um dos primeiros filmes a pensar na questão da computação gráfica. Por mais que os efeitos visuais pareçam datados nos tempos atuais, vale a pena saber de onde muitas coisas surgiram.

8. Free Solo

(Reprodução)Fonte: Disney/National Geographic

Vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2019, Free Solo foi dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. O filme se aprofunda na adrenalina do alpinista Alex Honnold para escalar o El Capitan. Prepare-se para se surpreender com a narrativa e também com as sequências propostas de tirar o fôlego.

9. Disney Gallery: The Mandalorian

(Reprodução)Fonte: Disney+

Quem assistiu à série The Mandalorian e gostou de tudo o que viu — ou pelo menos se divertiu com os novos personagens de Star Wars — não pode deixar de conferir a série documental sobre os bastidores da produção.

Em oito episódios, muito interessantes, diga-se de passagem, vemos, por meio de entrevistas, como tudo foi concebido. Divididos em áreas específicas, temos uma verdadeira aula sobre como funciona o processo de trabalho desses produtores.

10. Coleção Boas Festas

(Reprodução)Fonte: Disney+

Por fim, uma coleção inteira preparada especialmente para os assinantes. Na aba “Explorar” do Disney+, há muitas coisas a serem verdadeiramente exploradas. Com uma espécie de curadoria, o streaming compila seus conteúdos por temáticas e sugere um entretenimento completo. A Coleção Boas Festas conta com séries, minisséries, filmes, animações, entre outras produções fascinantes sobre o clima natalino.