10 razões para assistir The Mandalorian no Disney+

Resgatando o universo Star Wars na atualidade, a série The Mandalorian, do Disney+, apresenta-se aos fãs de ficção científica com uma trama épica, repleta de elementos envolventes, personagens carismáticos e conflitos muito pertinentes.

Encabeçada por Jon Favreau e protagonizada por Pedro Pascal, a produção fez bastante sucesso entre os assinantes do streaming e continua conquistando novos públicos. A 2ª temporada termina apenas em 18 de dezembro, mas todos os episódios lançados até agora estão disponíveis no catálogo para serem aproveitados a qualquer momento.

São vários os motivos que podem confirmar a qualidade da produção. Portanto, sinta-se convidado, com esta lista, a dar uma chance a essa série derivada de Star Wars.

Confira 10 razões para assistir The Mandalorian agora mesmo no streaming da Disney.

1. O grandioso universo de Star Wars

(Reprodução)Fonte: Disney+

Antes de qualquer coisa, é preciso dizer: não precisa ser um grande fã de Star Wars ou ter assistido a absolutamente todos os filmes da franquia para começar a se aventurar pelos episódios de The Mandalorian.

Uma das missões dos produtores era justamente poder atrair novos públicos. Inclusive, muitos críticos têm afirmado que a série é uma das melhores lançadas desde O Império Contra-Ataca (1980).

E, claro, se há algo que consegue transportar as pessoas para uma galáxia muito distante atualmente é a produção do Disney+.

2. Nostalgia

(Reprodução)Fonte: Disney+

A equipe de criação de The Mandalorian foi muito cuidadosa e criteriosa em saber referenciar tudo o que há disponível relacionado a Star Wars ao longo dos episódios. A intenção foi tratar tudo de um jeito inovador. Dessa forma, as mesmas técnicas que George Lucas usou no passado foram aprimoradas e aplicadas na série. Temos animatrônicos, fantoches, transições e o mínimo de efeitos visuais possíveis.

3. Jon Favreau

(Reprodução)Fonte: Disney+

O realizador Jon Favreau tem um currículo repleto de produções marcantes para o cinema, como os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, da Marvel, e as recentes versões live-action de Mogli e O Rei Leão. Com um dinamismo interessante em sua atuação como showrunner, The Mandalorian não poderia ter uma pessoa melhor para comandar tudo o que é visto pelos espectadores.

4. Baby Yoda

(Reprodução)Fonte: Disney+

Um dos personagens mais incríveis e amados do universo Star Wars é o Yoda, com todos os seus ensinamentos e maneirismos. Ele voltou em The Mandalorian, mas de um jeito ainda mais fofo e amável. O Baby Yoda acabou conquistando o público e adicionando muitos conflitos para a trama da série.

Um dos destaques da trama é a relação construída entre ele e o protagonista, que apresenta um vínculo extremamente cativante.

5. Ambientação

(Reprodução)Fonte: Disney+

Quando George Lucas criou Star Wars, com todas as suas referências e influências, um novo tipo de estética foi desenvolvida. Além de o público ver a tecnologia em um certo grau de degradação, houve a popularização do que ficou conhecido como Western Espacial.

The Mandalorian utiliza essa mesma ambientação estética para a composição de sua narrativa e trabalha novos elementos a seu favor.

6. Efeitos visuais

(Reprodução)Fonte: Disney+

Por mais que a série tenha um interesse grandioso em explorar técnicas inventivas utilizadas nos primórdios da franquia, há alguns efeitos visuais realmente inovadores. A equipe utilizou a renderização em tempo real durante as filmagens, e os resultados foram magníficos. Além disso, todos esses efeitos são muito bem administrados em sequências de ação.

7. Trilha Sonora

(Reprodução)Fonte: Disney+

As músicas da série realmente ajudam a história a ser contada. Elas até podem não ter sido compostas pelo lendário compositor John Williams, mas, de alguma forma, há a sua influência significativa em todas elas. Quem assina as composições da série é o sueco Ludwig Goransson.

8. Elenco e personagens

(Reprodução)Fonte: Disney+

O elenco da série tem nomes muito competentes, como Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Werner Herzog e Nick Nolte. Os personagens são construídos por meio de diversas nuances interessantes; é o caso do protagonista, que tem uma certa dualidade em sua personalidade, adicionando muitas camadas passíveis de reconhecimento com o público. E mesmo que todos eles não tenham feito parte oficialmente da franquia ao longo dos filmes, é inegável o pertencimento que eles têm com o universo da trama.

9. O protagonista

(Reprodução)Fonte: Disney+

Além disso, o protagonista, também conhecido como Din Djarin, é um caçador de recompensas que fará de tudo para garantir que seus objetivos sejam alcançados. Para isso, não importa quais serão os desafios. Os seus diálogos são extremamente icônicos e seus propósitos fazem o espectador comprar a história.

10. Apenas duas temporadas

(Reprodução)Fonte: Disney+

Com uma quantidade infinita de conteúdos disponíveis nas plataformas de streaming, séries mais curtas acabam sendo mais convidativas. The Mandalorian tem apenas duas temporadas lançadas até o momento, com um enredo muito bem desenvolvido ao longo dos episódios.

Inclusive, faltam apenas dois para o fechamento da 2ª temporada. Não deixe de conferir.