12 filmes essenciais de terror para assistir

Filmes de terror podem ser uma grande experiência para quem gosta de sentir adrenalina. Entre possessões demoníacas, assombrações e a própria maldade humana, as produções do gênero passearam por muitas temáticas ao longo dos anos.

Confira os 12 longas-metragens que se tornaram clássicos para quem ama sentir calafrios com uma boa história.

1. O Exorcista (1973)

Fonte: Divulgação/Warner Bros.

Esse clássico que ainda aterroriza muita gente não podia ficar de fora. O Exorcista conta a história de um jovem padre (Jason Miller) que tenta livrar uma menina de 12 anos (Linda Blair) de uma possessão demoníaca. Inovador, o filme dirigido por William Friedkin fez pessoas passarem mal nas primeiras exibições e levou o Oscar de Melhor Roteiro e Mixagem de Som.

2. Suspiria (1977)

Fonte: Reprodução/Anchor Bay Entertainment

Dirigido por Dario Argento, Suspiria alia uma história sombria com uma fotografia marcante. O filme é centrado em uma academia de dança que esconde segredos assustadores. Em 2018, o longa ganhou uma nova versão por Luca Guadagnino com menos destaque para a estética e mais para o horror.

3. O Iluminado (1980)

Fonte: Reprodução/Warner Bros.

Esse é um clássico que mescla cenas perturbadoras com um tom crescente de tensão e insanidade. Dirigido por Stanley Kubrick, O Iluminado acompanha Jack Torrance (Jack Nicholson), que vai trabalhar e morar no isolado Hotel Overlook com a família, e o local acaba o afetando diretamente.

4. Invocação do Mal (2013)

Fonte: Reprodução/New Line Cinema

Grande sucesso nos cinemas, esse filme originou uma franquia de terror. Dirigido por James Wan, Invocação do Mal é baseado em fatos e acompanha o casal de investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) na resolução de um caso perturbador.

5. A Bruxa de Blair (1999)

Fonte: Reprodução/Artisan Entertainment

Esse clássico revolucionou a forma de contar histórias no cinema, o que fez que muita gente acreditasse que era real. O longa exibe as filmagens de três jovens que se perdem em uma floresta para investigar a lenda da Bruxa de Blair e se deparam com eventos assustadores.

6. Psicose (1960)

Fonte: Reprodução/Paramount Pictures

Quem não conhece a icônica trilha sonora desse filme que influenciou a cultura pop? Dirigido por Alfred Hitchcock, o longa mostra a secretária Marion Crane (Janet Leigh) que, depois de uma fuga criminosa, vai parar no Motel Bates com sinistras consequências.

7. Hereditário (2018)

Fonte: Reprodução/A24

Um clássico moderno, Hereditário deixou muita gente sem dormir com suas cenas perturbadoras. Dirigido por Ari Aster, o filme conta a história de uma família que enfrenta um luto e acaba sendo assombrada por uma presença sobrenatural.

8. Halloween (1978)

Fonte: Reprodução/Compass International Pictures

Com uma música tema sinistra e inesquecível, esse clássico originou uma franquia enorme. Dirigido por John Carpenter, é centrado em Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), que é perseguida pelo assassino Michael Myers na noite de Halloween.

9. O Bebê de Rosemary (1968)

Fonte: Reprodução/Paramount Pictures

Com a sutileza de uma trilha sonora sinistra e atuações impecáveis, esse filme se tornou um clássico. Dirigido por Roman Polanski, trata de Rosemary (Mia Farrow), uma grávida que precisa lidar com vizinhos inconvenientes e pesadelos crescentes.

10. Babadook (2014)

Fonte: Reprodução/Screen Australia

Com muitas metáforas, é um terror psicológico que equilibra drama e tensão. Dirigido por Jennifer Kent, acompanha uma mulher (Essie Davis) que, após a morte do marido, tem dificuldades de lidar com o filho (Noah Wiseman) até que um livro misterioso aparece na casa e forças malignas passam a aterrorizar a família.

11. Corra! (2017)

Fonte: Reprodução/Blumhouse

Um exemplo de diversidade no terror, esse filme aborda o racismo de forma impactante e tensa. Dirigido por Jordan Peele, conta o caso de um homem negro (Daniel Kaluuya) que vai visitar a família da namorada branca (Allison Williams) em um fim de semana que se torna um verdadeiro pesadelo.

12. A Bruxa (2015)

Fonte: Reprodução/Pulse Films

Um clássico recente, A Bruxa se destaca por priorizar uma atmosfera tensa em vez de apenas jump scares. Dirigido por Robert Eggers, é centrado em uma família que se isola em uma floresta e passa a ser atormentada por forças malignas.

Quer conferir os filmes de terror mais recentes? Confira os melhores de 2020.