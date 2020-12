15 coisas que mostram o quanto o Arsenal, 15º, é uma completa bagunça agora

O Arsenal é um clube em crise no momento, com uma derrota em casa na última rodada da Premier League por 1 a 0 para o Burnley servindo apenas para escancarar ainda mais seus problemas.

Os visitantes entraram no jogo afundados na zona de rebaixamento com apenas seis pontos conquistados, mas saíram do Emirates Stadium fora das últimas três posições.

O técnico Mikel Arteta está enfrentando o momento mais difícil de seus 12 meses no comando, e o Arsenal está em sua pior fase desde a saída de Arsène Wenger em 2018.

Como os Gunners estão em 15º na tabela de classificação da Premier League, aqui estão 15 coisas que ilustram a fase atual, uma para cada degrau que o time do norte de Londres caiu desde o começo da competição – apesar de apenas liderar o Inglês antes do seu início, por ordem alfabética.

Granit Xhaka pega Ashley Westwood pelo pescoço antes de ser expulso em Arsenal x Burnley Getty

1. Disciplina

Ou melhor, uma nítida falta dela. Granit Xhaka foi expulso contra Burnley depois que o VAR o flagrou pegando um adversário pela garganta. O Arsenal já recebeu o dobro de cartões vermelhos (seis) que qualquer outro clube da Premier League desde que Mikel Arteta assumiu o comando, em dezembro de 2019.

2. Tédio Henry

Xhaka tem o dom de esgotar a paciência dos torcedores, com a lenda do clube Thierry Henry não sendo exceção. Como Patrice Evra revelou na Sky Sports durante o jogo contra o Burnley, o francês e ídolo do Arsenal não suporta que o volante use a braçadeira de capitão do seu time.

Patrice Evra talks about the time Thierry Henry invited him over to watch Arsenal play. pic.twitter.com/rsIltIz1Zv — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2020

3. Problemas em casa

Os Gunners estão em péssimo momento. A derrota para o Burnley significa que o Arsenal perdeu quatro jogos consecutivos na liga em casa pela primeira vez desde dezembro de 1959.

4. Aubameyang marcando novamente … no gol errado

No entanto, o time sofrível de Arteta finalmente marcou em um cruzamento na área neste domingo.

A má notícia é que Pierre-Emerick Aubameyang superou seu próprio goleiro – a primeira vez que ele marcou no Emirates desde julho, e o seu primeiro gol contra desde que se tornou profissional.

Na verdade, Aubameyang agora tem mais gols contra marcados em casa (1) do que gols normais.

5. Ah, a posse de bola…

O Burnley comandou apenas 35% da posse de bola contra o Arsenal e viu seu único chute a gol sendo defendido, mas mesmo assim venceu a partida.

6. A torcida não fez efeito

Os torcedores puderam ocupar seus lugares para um jogo de Premier League no Emirates pela primeira vez em 10 longos meses e ainda assim terminaram a noite vaiando seu time.

Five Premier League teams welcomed fans back this weekend. Arsenal were the only club who lost. pic.twitter.com/82aBcxskph — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2020

7. Uma imagem vale mais que 1.000 palavras

De fato, a pressa de estar de volta ao estádio logo deu lugar ao tédio, com um torcedor em particular tomando medidas evasivas com sua máscara para garantir que ele não tivesse que testemunhar nada disso.

8. Torcedores irritados

A derrota para o Burnley também incomodou os torcedores que ficaram em casa, incluindo este jovem que estava furioso no final da partida.

9. Mais um ídolo irritado…

É justo dizer que o lendário Ian Wright, geralmente um otimista quando se trata do Arsenal, não gostou nada do que viu durante o jogo contra o Burnley também.

10. Frimpong quer o fim do Arsenal

É diferente quando Emmanuel Frimpong, um dos jogadores mais frustrantes da história recente do Arsenal, avalia a situação e se oferece para voltar a reforçar o meio-campo, apesar de ter se aposentado há 18 meses. Ele até sugeriu ao clube encerrar as atividades.

“Vendam Xhaka e me consigam de graça. Vamos dissolver o Arsenal com efeito imediato”, postou o ex-jogador.

11. Nada de Partey

O Arsenal disputará mais sete partidas nos próximos 25 dias e parece que Arteta será forçado a seguir em frente sem os serviços de sua contratação de 45 milhões de libras, Thomas Partey. O jogador de Gana sofreu a recorrência de uma lesão na coxa durante a derrota por 2 a 0 no derby contra o Tottenham Hotspur. Isso aconteceu depois que seu treinador foi visto tentando empurrar Partey de volta para o campo, quando ele saiu mancando pouco antes do intervalo, enquanto o Tottenham avançava para marcar seu segundo gol.

Após a partida, Arteta disse: “Eu estava tentando empurrá-lo, mas acho que ele não percebeu a gravidade da situação quando deixou seu posto. Provavelmente foi porque ele estava com muita dor. De repente, eles estão vindo nos atacar e Thomas está caminhando na minha direção, e eu estava tentando empurrá-lo. Não falei com ele, então não sei exatamente como isso aconteceu ou se ele sentiu algo realmente sério”.

Talvez seja hora de ligar para Frimpong, afinal?

12. Queda livre

É um fato que os Gunners estão em uma posição inferior na tabela do que estavam Arteta foi contratado há quase um ano. O Arsenal estava em 10º na Premier League com 22 pontos em 18 jogos e sete pontos atrás dos quatro primeiros quando seu ex-capitão foi contratado como sucessor de Unai Emery em 21 de dezembro de 2019. O Arsenal terminou em 8° e venceu a Copa da Inglaterra. Com 12 jogos disputados na temporada 2020-21, a equipe de Arteta está na 15ª posição, pairando apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

13. Números terríveis

Com apenas 13 pontos conquistados em 12 partidas até agora nesta temporada, o Arsenal tem o menor número de pontos nesta fase em uma temporada desde 1979-80. O total de 10 gols marcados em 12 jogos também é o pior número desde 1981-82. Os únicos times da Premier League com menos gols que o Arsenal (10) são Burnley (6) e Sheffield United (5) – e esses times são 17º e 20º na tabela, respectivamente.

14. Poucas finalizações

O Arsenal está agora sem gols em jogos consecutivos da Premier League, bem como em seis dos últimos oito. Oportunidades significativas são escassas, com Alexandre Lacazette – o centroavante – desde setembro sem marcar um único gol na Premier League.

15. A ajuda está logo ali… ou logo aqui?

É uma questão controversa, mas o fato de o Arsenal ter rejeitado seu jogador mais criativo e tê-lo deixado em casa certamente não está ajudando quando se trata de criar oportunidades de gol.

Mesut Ozil durante treino do Arsenal na temporada 2020-21 Getty

Arteta deu a entender que a porta está ligeiramente entreaberta e que a situação de Mesut Ozil pode ser revista em janeiro, dizendo na preparação para a derrota de Burnley: “Ele não está no time agora. Estou me concentrando apenas nos jogadores que temos aqui . Mas, aconteça o que acontecer em janeiro, temos algum tempo para decidir”.

Por enquanto, o craque alemão está funcionando apenas como uma líder de torcida muito caro.