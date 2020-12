15 filmes de Natal para maratonar no streaming · .

Então, é Natal! Mas não vamos te perguntar o que você fez. Afinal, 2020 não foi um ano muito empolgante. Para a maioria das pessoas, talvez seja até difícil celebrar em meio a uma pandemia. Mas, como a data é sinônimo de renovação e esperança, você pode entrar no clima com uma boa maratona de filmes temáticos!

Os principais serviços de streaming estão repletos de histórias que valem a pena serem vistas nessa época.

De clássicos como O Grinch (2000) e Esqueceram de Mim (1990), passando pelas comédias românticas como O Príncipe de Natal (2017) e Uma Segunda Chance para Amar (2019) e chegando até nas animações emocionantes como O Expresso Polar (2004) e Klaus (2019), há produções para todos os gostos!

Para que não perca tempo vagando pelos gigantescos catálogos das plataformas, o . já selecionou 15 histórias para você assistir e se deixar levar pelo espírito natalino. Confira:

O Grinch (2000)

Um Grinch (Jim Carrey) que odeia o Natal resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, a criatura decide invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal. O filme está no catálogo da Netflix. Há ainda uma versão em desenho animado, lançada em 2018, disponível no Prime Video.

Operação Presente (2011)

Disponível no Now e na Netflix, o longa pretende responder uma questão: como Papai Noel consegue distribuir todos os presentes em uma única noite? Em um lugar escondido no Polo Norte, o bom velhinho dispõe de um sistema de alta tecnologia para atender aos pedidos enviados nas cartas das crianças do mundo todo e realizar a entrega dos presentes na noite de Natal.

Porém, uma falha faz com que alguém corra o risco de ficar sem seu pacote. Durante a chamada Operação Presente, Arthur, o mais bobo dos filhos do Papai Noel, recebe a missão especial que deve ser concluída antes do amanhecer de 25 de dezembro.

O Príncipe de Natal (2017)

No original da Netflix, uma repórter chamada Amber (Rose McIver) se disfarça de tutora de uma garotinha da realeza para fazer uma reportagem inspirada na vida de um príncipe playboy (Ben Lamb). Porém, ela acaba se envolvendo em uma intriga real e vivendo uma grande paixão.

Depois de encontrar o amor de sua vida, será que Amber vai ser capaz de manter sua mentira em nome de uma matéria? Há ainda as sequências O Príncipe do Natal – O Casamento Real (2018) e O Príncipe do Natal – O Bebê Real (2019).

Noelle (2019)

Filha do Papai Noel (Jay Brazeau), Noelle (Anna Kendrick) sempre teve que apoiar e encorajar seu irmão Nick (Bill Hader), que está prestes a assumir o ofício do pai. Quando o rapaz desaparece um pouco antes do Natal, Noelle embarca em uma jornada divertida e sincera para encontrá-lo, descobrindo, então, o que realmente significa a data. O longa é uma produção original do Disney+.

Klaus (2019)

Essa história da Netflix diverte, emociona e, mais do que isso, convence até os mais céticos de que Papai Noel existe –tentando dar explicações plausíveis para toda a magia em torno do mito do bom velhinho. No longa, o ator Rodrigo Santoro empresta sua voz a Jesper, um riquinho mimado que nunca quis fazer nada da vida.

Disposto a ensinar responsabilidades para o filho, seu pai o despacha para ser carteiro na pequena cidade de Smeerensburg. A missão de Jesper é convencer os moradores a enviarem 6 mil cartas em um intervalo de ano. Tudo muda quando ele conhece Klaus (Daniel Boaventura), um velho antissocial que fabrica brinquedos de madeira em sua oficina. A dupla começa a distribuir presentes para as crianças de Smeerensburg.

Um Natal de Mudanças (2017)

Um ano depois da morte da mãe, as gêmeas Kate (Candace Cameron Bure) e Chris (Candace Cameron Bure) se reúnem para um almoço obrigatório antes do Natal. Ambas são infelizes e frustradas com suas próprias vidas.

Cada uma tem inveja da vida da irmã, então, elas decidem trocar de identidade até a véspera de Natal. Ao fazer isso, elas descobrem o verdadeiro significado de suas vidas e ganham uma perspectiva mais profunda e apreciação pelo que já têm. A história está no Prime Video e no Globoplay.

Missão Presente de Natal (2020)

Em busca de uma promoção, a assistente parlamentar Erica Miller (Kat Graham) desiste de visitar a família no Natal para viajar para o Pacífico a pedido de sua chefe. Ao pousar na base aérea à beira-mar, ela entra em conflito com o piloto, o capitão Andrew Jantz (Alexander Ludwig), que sabe que sua missão é encontrar razões para esvaziar as instalações.

O projeto favorito do piloto –Missão Presente de Natal, uma tradição de décadas em que presentes e suprimentos são lançados de paraquedas para os residentes das remotas ilhas vizinhas– faz com que legisladores questionem se a sua unidade está gastando muita energia. Apesar de seus objetivos iniciais divergirem, Erica fica dividida ao vivenciar os costumes e o espírito comunitário do lar adotivo de Andrew. O filme está na Netflix.

Uma Segunda Chance para Amar (2019)

Kate (Emilia Clarke) é uma jovem inglesa com a vida completamente bagunçada. Além de ter dificuldades em lidar com a mãe, Petra (Emma Thompson), e a irmã, ela não aguenta mais trabalhar como elfa em uma loja temática de Natal que funciona durante todo o ano.

Às vésperas do Natal, a protagonista conhece Tom (Henry Golding). E o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu para sua vida. O romance está disponível no Telecine Play e Now.

Tudo Bem no Natal que Vem (2020)

Este é o primeiro filme natalino brasileiro da Netflix. Depois de levar um tombo na véspera de Natal, o rabugento Jorge (Leandro Hassum) desmaia e acorda um ano depois sem se lembrar do que aconteceu no período.

Ele logo percebe que está condenado a continuar acordando na véspera de Natal, ano após ano, tendo que lidar com as consequências de tudo o que seu outro “eu” fez nos demais 364 dias.

Meu Papai É Noel (1994)

Entregando os presentes na casa do vendedor de brinquedos Scott Calvin (Tim Allen), Papai Noel sofre um acidente e cai do telhado. Machucado, ele não consegue continuar seu trabalho e resolve pedir a ajuda de Scott para salvar o Natal.

O homem aceita a complicada tarefa, mas logo percebe que está engordando e ganhando barba, transformando-se no novo Papai Noel. A história está no Disney+, assim como as sequências Meu Papai É Noel 2 (2002) e Meu Papai É Noel 3 (2006).

O Trem do Natal (2017)

O jornalista desiludido Tom Langdon (Dermot Mulroney) decide pegar um trem de Washington para Los Angeles na época de Natal para se inspirar em histórias interessantes. Mas ele nem imagina as surpresas que vai encontrar ao longo do caminho.

O protagonista acaba se encontrando com uma variedade de personagens: o renomado produtor de filmes Max (Danny Glover), Eleanor (Kimberly Williams-Paisley) e Agnes (Joan Cusack), que ocupam a cabine em frente à de Tom. Todos os passageiros do trem parecem dirigir-se ao mesmo destino. O longa está no catálogo do Prime Video.

O Expresso Polar (2004)

É véspera de Natal, mas um garoto está acordado. Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa.

O garoto então vê um gigantesco trem com destino ao Polo Norte. O condutor o convida para embarcar, e, após certa relutância, ele decide seguir viagem. Disponível na Netflix, a história é inspirada no livro infantil escrito por Chris Van Allsburg.

Aconteceu no Natal do Mickey (1999)

Enquanto Donald, com seu costumeiro mau humor, resiste às comemorações festivas natalinas, Pluto tenta fazer com que seu filho se divirta acreditando em Papai Noel. Já o casal Mickey e Minnie vive um Natal de amor e generosidade.

Em meio a muitas brincadeiras e trapalhadas, a turma do Mickey aprende mais sobre a importância e a beleza do verdadeiro espírito natalino. O longa ganhou uma sequência: Aconteceu de Novo no Natal do Mickey (2004). As duas produções estão no Disney+.

O Homem Que Inventou o Natal (2017)

Baseado em uma história real, o filme está no catálogo do Telecine Play. Antes de criar a grande obra Um Conto de Natal, o autor Charles Dickens (Dan Stevens) estava sem ideias e precisando de um livro genial para sustentar sua família e retomar sua carreira. Misturando inspirações da vida real com uma imaginação incomparável, ele é capaz de criar personagens inesquecíveis que mudaram o Natal para sempre.

Trilogia Esqueceram de Mim

No primeiro longa, lançado em 1990, o levado Kevin McCallister (Macaulay Culkin) não se comporta na noite anterior de uma viagem para Paris. A mãe o faz dormir no sótão, e ele deseja que a família não esteja em casa. Após os McCallisters irem para o aeroporto sem Kevin, o menino de oito anos acredita que o seu pedido se tornou realidade. Sozinho, ele percebe que dois vigaristas planejam roubar a residência e precisa proteger a casa dos ladrões.

Já no segundo, de 1992, Kevin se vê novamente sozinho, quando, em virtude de uma confusão no aeroporto, ele embarca para Nova York em vez de ir com a família para a Flórida. O menino acaba encontrando os dois ladrões que tinha enfrentado no passado e que agora planejam se vingar dele.

Em 1998, um terceiro filme foi lançado, mas dessa vez protagonizado por Alex D. Linz. Na trama, um grupo de contrabandistas internacionais esconde um valioso chip de computador em um carrinho de brinquedo, que vai parar nas mãos do endiabrado menino Alex Pruitt (Alex D. Linz). Os três filmes da franquia estão no Disney+.