1º sucessor de Ferguson revê United com melhor trabalho desde que deixou o clube

Quando Sir Alex Ferguson anunciou sua aposentadoria do futebol, após 27 temporadas consecutivas no comando do Manchester United, a expectativa era grande para saber quem seria o herdeiro do cargo que não ficara vago desde 1986. David Moyes, com 11 anos de experiência no Everton, foi a surpreendente escolha, que durou pouquíssimo.

Ao longo da temporada 2013-14, o que se viu foi uma campanha traumática para o sucessor de Fergie e uma demissão precoce, após derrota na 35° rodada da Premier League. Com 26 vitórias em 51 jogos e um modesto 7° lugar, pouco para o clube que havia vencido 13 dos últimos 21 campeonatos, o treinador tinha a missão de atingir novos rumos em sua carreira após saída de Old Trafford.

Neste sábado (5), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, a partir de 14h15 (de Brasília), Moyes reencontra os Red Devils com o West Ham, em seu melhor trabalho desde que deixou a fria Manchester.

David Moyes segura camisa do Manchester United durante apresentação, em julho de 2013 Paul Ellis / Getty Images

Contratado em dezembro de 2019 para sua segunda passagem pelos Hammers, Moyes conseguiu escapar do rebaixamento na última temporada e, em 33 jogos, somou 12 vitórias, sete empates e 14 derrotas.

O número de derrotas maior que o de vitórias se tornou uma sina na carreira do escocês. Desde que saiu do United, em seus quatro trabalhos seguintes, todos os seus times tiveram um aproveitamento abaixo de 50%.

O pior de todos foi com o Sunderland, na temporada 2016-17, quando acabou rebaixado para a segunda divisão tendo 28 derrotas em 43 partidas disputadas. Um aproveitamento de 24%.

Além desses dois trabalhos, David Moyes ainda passou pela Real Sociedad, entre as temporadas 2014-15 e 2015-16, quando teve um aproveitamento de 40,4%, e pelo próprio West Ham, em 2017-18, com nove vitórias, dez empates e 12 derrotas.

Atualmente, o West Ham vive boa fase, na 5° colocação da Premier League, com 17 pontos conquistados em dez rodadas. Em caso de vitória contra o Manchester United, tem a chance de ficar a um ponto da liderança, algo enorme para quem saiu tão em baixa de Old Trafford.