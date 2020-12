20 anos depois, por onde anda Silvia de Laços de Família? Veja como ela está hoje · .

Íris (Deborah Secco) tem várias inimigas em Laços de Família, e uma delas é Silvia (Eliete Cigarini). A personagem viu seu casamento com Pedro (José Mayer) chegar ao fim após a interferência da garota. A intérprete de Silvia está longe da TV desde 2013. Ela continua trabalhando como atriz, mas agora em projetos online.

Apesar de terem se passado 20 anos desde a exibição original de Laços de Família, a novela do Vale a Pena Ver de Novo ainda é uma das mais importantes da carreira de Eliete, atualmente com 57 anos. Ela é reconhecida até hoje pelo papel e pelas brigas homéricas que travou com Deborah Secco em cena.

“Laços de Família foi uma novela bastante marcante na minha vida. Uma das cenas que realmente marcou muito foi a da surra [que Silvia deu de cinto em Íris] com a Deborah Secco. O trabalho com a Deborah foi muito divertido, ela é muito generosa, sempre foi, e era muito jovem naquela época”, elogia.

“[A novela] Me traz lembranças muito boas. A reação nas ruas foi muito positiva na época. Não foi uma fama estupenda, mas marcou”, lembra Eliete.

A novela de Manoel Carlos foi a estreia dela na Globo, e a atriz ainda fez outras participações na emissora –em Malhação (2001 e 2005) e Carga Pesada (2005).

Em seguida, Eliete fez parte do elenco da Record ao longo de oito anos consecutivos, entre 2006 e 2014. Atuou em novelas como Amor e Intrigas (2007) e Vidas em Jogo (2011). Seu último trabalho na emissora foi a minissérie José do Egito (2013).

Depois disso, a atriz passou a se dedicar mais ao teatro. Eliete tem uma companhia teatral especializada em reproduzir obras de William Shakespeare (1564-1616) e fez mais de dez peças, inclusive o musical My Fair Lady. Ela também dá aulas de interpretação numa famosa escola de teatro de São Paulo. Veja como Eliete está hoje:

Durante a pandemia, Eliete tem atuado e dirigido peças por plataformas online, além de dar aulas e palestras pela internet também. Ela assume que gostaria de voltar a fazer novelas, mas diz que tem se mantido bem ocupada mesmo longe da TV.

“Tenho sim vontade de voltar pras novelas, pra TV, tenho saudade. Mas estou sempre bastante envolvida com teatro. Online tenho feito muitas coisas com minha companhia. E eu estudo canto semanalmente, musical é um lugar que me interessa muito. Fiquei verdadeiramente apaixonada e descobri que posso cantar. Isso ocupa meu lado artístico”, explica.

