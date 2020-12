’20 ou 30 pessoas que mandam mais que presidente’

Nem mesmo a vinda de Luís Filipe Vieira ao Brasil foi capaz de destravar a negociação por Lucas Verissimo. Após melhorar a proposta pelo jogador, o presidente do Benfica deverá buscar outras opões no mercado para reforçar a defesa após a negativa feita pelo Conselho Fiscal do Santos à nova oferta dos Encarnados pelo zagueiro.

O órgão deu parecer desfavorável à transferência. Com isso, o Conselho Deliberativo sequer levou a votação sobre uma possível venda do jogador.

A chegada do zagueiro ao Benfica chegou até a ser tratada como ‘avançada’ por Jorge Jesus em Portugal. O treinador é admirador antigo do futebol do zagueiro, e tinha o defensor como uma das prioridades para o mercado.

Mesmo sem cravar o fim das negociações pelo zagueiro, o treinador admitiu que não sabe como estão as conversas entre os clubes para contar com Lucas Veríssimo para 2021.

“Não sei como é que isso está. No Brasil é muito complicado contratar jogadores. Há um presidente, depois cada clube tem um comitê com 20 ou 30 pessoas que mandam mais que o presidente. É uma grande confusão. Por isso, não sei o que vai acontecer”, disse o treinador.

Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, Felipe Ximenes, Superintendente Esportivo do Santos, afirmou que resta ao departamento de futebol acatar a decisão do órgão, mas que o cenário indica ‘impacto importante’ nas finanças do clube.

“Antes de mais nada é importante deixar claro que o Conselho Deliberativo do clube é um poder soberano. É uma decisão que não cabe a nós reverter esse processo. É a instancia onde precisava ser decidida essa questão. Penso que o Santos, como a gradíssima maioria dos clubes brasileiros, ainda tem uma posição reativa diante do mercado europeu. A gente precisa receber propostas para fechar orçamentos. Isso é um impacto muito grande internamente. A gente sabe que o clube precisa de receita para isso”, disse.

Segundo apuração do ESPN.com.br, o Santos trabalhava com a possibilidade de vender o zagueiro neste mês para amenizar a situação financeira causada pela crise da COVID-19. O nome de Lucas Veríssimo é tratado internamente como grande ativo alvinegro, sendo um dos jogadores mais assediados do elenco pela Europa.

Mesmo com proposta considerada atraente do Benfica em mãos, a negociação ainda dependia da aprovação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo para ser concretizada. Em meados do mês de novembro, os órgãos gestores reprovaram os termos da oferta portuguesa pelo jogador: o empréstimo de um ano, com obrigação de compra em 6,5 milhões de euros (R$ 41,6 milhões), em cinco parcelas anuais a partir de 2022.

Após a passagem de Luís Filipe Vieira pelo Brasil, uma nova proposta foi levada até o Conselho Fiscal, com o Santos recebendo uma das parcelas à vista para negociar Lucas Veríssimo, que ajudaria o clube avançar na dificuldade de caixa.

“O atleta manifestou publicamente interesse em atuar fora do país, tem um histórico de três ou quatro negociações que acabaram não frutificando para ele. Isso é ruim. A gente, de alguma maneira, precisa gerir esse processo todo. Mas é um impacto importante internamente do Conselho Deliberativo na venda do Lucas Veríssimo na questão do Benfica. Na outra proposta que temos, do Oriente Médio, foi aprovado, mas o jogador já manifestou que não tem interesse em aceitar”, disse Ximenes, em referência à proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Durante a reunião do Conselho Deliberativo, na última quinta-feira (03), o presidente Orlando Rollo expôs um cenário preocupante sobre as finanças imediatas do clube, e disse que ‘não há previsão de pagamento de salário aos atletas em dezembro’, e que o zagueiro ‘poderá sair de graça em função do acúmulo de recebíveis atrasados’.