2020 entra para história como o ano em que a Record driblou a Globo e fez gol · .

A Record foi para o campo, driblou os adversários e fez gol no ano marcado pela ausência de novidades na TV devido à pandemia da Covid-19. Enquanto Globo e SBT mantiveram reprises de novelas no ar, a emissora de Edir Macedo passou a exibir capítulos inéditos de Amor Sem Igual e viu sua audiência subir. A 12ª edição de A Fazenda foi outro ponto positivo na estratégia do canal.

A Record ainda sairá na frente da Globo e do SBT ao estrear Gênesis em janeiro do próximo ano, enquanto a emissora da família Marinho sequer confirma as datas das voltas das novelas que tiveram gravações paralisadas em março passado.

O SBT é a última colocada nesse quesito, já que cancelou os trabalhos de Poliana Moça, novela infantojuvenil que substituiria As Aventuras de Poliana em 2020. O cenário é de total incerteza na emissora de Silvio Santos.

Já a Globo tem todos os capítulos restantes de Amor de Mãe –são somente 23 inéditos– e Salve-se Quem Puder –que contará com mais 53– gravados com rígidos protocolos de segurança. A emissora mantém o pé no freio para voltar com tudo a partir de março/abril, segundo informações de bastidores.

O problema é que depois de tantos meses isolados em casa, os telespectadores não aguentam mais reprises. Noveleiros amam novelas, tanto que os folhetins menos recentes, como Flor do Caribe (2013) e Fina Estampa (2011), atingiram bons índices no ibope, prenderam o telespectador diante da TV e repercutiram mesmo não sendo novidade.

Totalmente Demais foi um caso bem especial. Exibida originalmente entre 2015 e 2016, há menos de cinco anos, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa fez um baita sucesso em 2020. Só que o mesmo não está acontecendo com Haja Coração (2016), sua substituta às sete, nem com A Força do Querer, que em 2017 foi elogiada pela crítica e pelo público.

Azar da Globo, e sorte da Record. A história de Poderosa (Day Mesquita) está sendo esticada ao máximo na reta final. O folhetim de Cristianne Fridman esquenta a cada semana com a vingança da protagonista, cujo desfecho irá ao ar no próximo dia 18.

Além disso, graças ao sucesso de A Fazenda até a reprise de Jesus (2018) está entre os números mais altos conquistados pela emissora com sede no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. A direção da Record comemora o acerto neste fim de ano e já faz mil planos para 2021.

Entre eles, está mais que certo a estreia da próxima edição de A Fazenda em setembro do novo ano. A emissora também foca, agora, no lançamento de sua nova novela bíblica, Gênesis, com estreia confirmada para o próximo dia 19.

A trama já tinha iniciado as gravações antes da determinação de isolamento social por causa da pandemia em março deste ano e retomou os trabalhos no segundo semestre. A novela é dividida em diferentes fases e será a única inédita no ar nos primeiros meses de 2021 na TV aberta.

Não são só números de audiência que estão em jogo. Dar o que falar e despertar do interesse do público pela programação da Record em vez do hábito de manter a televisão sintonizada na Globo são ingredientes bem interessantes nesse “campeonato” das emissoras da TV.

