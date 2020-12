2020 não merece esse divertido comercial de Natal da Microsoft

Nesta quinta-feira (3), a Microsoft lançou seu comercial anual de fim de ano. “Find Your Joy (A Dog’s Dream)” (ou “Encontre sua alegria”, em português) foca nos sonhos de um cachorro de uma família, que se distrai e dorme enquanto seus donos estão ocupados com jogos e aparelhos da Microsoft. É basicamente uma fantasia de Natal divertida que 2020, com todas as suas tragédias, não merece.

A apresentação é estrelada por uma família com a casa totalmente equipada com aparelhos Microsoft. As imagens apresentam um Xbox Series S em uma sessão de Halo, exclusivo do console, um Surface Pro em uma reunião online, um notebook com Minecraft e um desktop com equipamento de simulador de voo, enquanto roda Microsoft Flight Simulator.

É quase como uma celebração do catálogo diverso que a Microsoft oferece na indústria da tecnologia; ressaltando as mais recentes introduções ao mercado e como elas podem estar tão incluídas na rotina de uma família comum. E, enquanto a família se distrai, o cachorro se imagina aproveitando todos os recursos, inclusive dentro dos jogos apresentados.