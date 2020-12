2020 Nunca Mais: veja trailer do especial da Netflix com grande elenco

Nesta segunda-feira (21), a Netflix divulgou o trailer oficial do especial 2020 Nunca Mais (Death to 2020, no original), desenvolvido por Charlie Brooker e Annabel Jones, criadores de Black Mirror.

A obra satírica conta com um grande elenco, que inclui Lisa Kudrow, Samuel L. Jackson, Joe Keery, Hugh Grant, Tracey Ullman, Cristin Milioti, Samson Kayo e Leslie Jones.

2020 não foi um ano fácil para a maioria da população que, entre outras coisas, precisou enfrentar a pandemia do coronavírus. Dispostos a fazer uma retrospectiva pelo viés humorístico, os roteiristas brincaram com diversas personas e realizaram um especial cheio de nuances interessantes.

A produção ainda tem forte influência do gênero mockumentary, no qual um falso documentário é construído para enfatizar, de forma cômica, muitas questões importantes.

Confira o trailer oficial:

Vale lembrar que, no começo deste ano, em algumas entrevistas, Charlie Brooker havia afirmado que Black Mirror não deveria retornar em 2020 por várias razões que também envolviam o momento difícil que o mundo passava.

Nesse sentido, o especial desenvolvido por ele e sua parceira titular traz um pouco de seu estilo para as telas da Netflix, mesmo que de uma outra forma.

Entre alguns dos personagens já vistos pelas imagens do trailer está uma política um tanto conservadora vivida pela eterna Phoebe, de Friends, Lisa Kudrow, um historiador bastante estudioso, interpretado por Hugh Grant, e uma alusão à Rainha Elizabeth II, da vencedora do Globo de Ouro Tracey Ullman. Laurence Fishburne também faz parte do especial como narrador.

O especial 2020 Nunca Mais, dos mesmos criadores de Black Mirror, ficará disponível na plataforma de streaming da Netflix em 27 de dezembro deste ano.

Ainda dá tempo de rir um pouco antes de 2020 ficar marcado definitivamente na história.